Москва, 23 декабря. Турция оказывает поддержку террористам ПНС Ливии, чтобы усилить свое влияние на Ближнем Востоке. Об этом заявил старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов.

Федеральное агентство новостей подготовило материал, в котором раскрываются подробности вмешательства Турции в дела Ливии. Корреспондентам ФАН удалось выяснить, что Анкара оказывает военную поддержку террористам Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Турция осуществляет поставки военной техники, вооружения и боеприпасов террористам ПНС Ливии. Кроме того, Анкара перебрасывает в Ливию боевиков, которые ранее воевали в Сирии в составе террористических группировок.

Долгов отметил, что военное вмешательство Турции в Ливию является попыткой Анкары усилить свое влияние и доминирование в регионе. Кроме того, у Турции есть экономические и геополитические интересы в самой Ливии. По его словам, Анкара заинтересована в дальнейшей эскалации конфликта в Ливии, чтобы получить контроль над нефтяными месторождениями на шельфе Средиземноморья, передает «ПолитРоссия».

«Конечно, такие действия Турции ведут только к обострению ситуации в Ливии и регионе в целом. Уже было обращение правительства в Тобруке к ООН с тем, чтобы отозвать международное признание ПНС. Это говорит о том, что конфликт в стране обостряется, и действия Турции не способствуют урегулированию», — отметил эксперт.

Он также добавил, что Турция использует Ливию, чтобы удовлетворить свои геополитические амбиции. Однако подобные действия могут привести к масштабному кровопролитию на Ближнем Востоке.

В настоящее время незначительная часть Ливии находится под контролем террористов Правительства национального согласия, которое было искусственно создано при поддержке лишь 12 стран-участниц ООН. Восточная часть республики контролируется законным правительством Ливии, которое было признано многими арабскими государствами.

В 2014 году Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара начала контртеррористическую операцию «Аль-Карама», целью которой является освобождение Ливии от террористов, захвативших часть республики после государственного переворота в 2011 году.

В апреле 2019 года ЛНА начала новый этап операции «Аль-Карама», в рамках которой ливийские войска намерены освободить столицу республики и северо-западные районы страны от боевиков, которые связаны с террористическими группировками. В данный момент ЛНА контролирует более 90% территории Ливии.