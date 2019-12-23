ООН должна наказать Турцию за нелегальные поставки оружия террористам ПНС Ливии

Москва, 23 декабря. Совет Безопасности ООН должен ввести санкции в отношении Анкары, продолжающей поставку вооружения и военной техники боевикам в Ливии. Такое мнение высказал депутат Государственной думы Евгений Федоров. Однако, как заявил эксперт, подобных действий ждать не стоит.

«Я не уверен, что какие-то меры будут реально приняты в отношении Турции, но в ООН существует стандартный механизм – санкции. Совет безопасности ООН может ввести санкции аналогичные тем, которые были по Северной Корее или еще кому-то. Но мне кажется, что этого не произойдет», – прокомментировал Федоров сложившуюся ситуацию изданию «Слово и Дело».

По его мнению, в целом ситуацию в Ливии дестабилизирует сам блок НАТО. Поэтому санкции необходимо применять ко всем, кто осуществлял незаконную бомбардировку. По мнению Федорова, максимум на что пойдет мировое сообщество – осудит Турцию на словах.

Напомним, Турция является одной из стран, признавших законным так называемое Правительство национального согласия (ПНС), занявшее город Триполи. Анкара активно содействует местным бандформированиям, поставляя им вооружения, несмотря на международные ограничения. Кроме того, Турция помогает нелегитимному правительству наращивать численность боевиков, перебрасывая их из сирийской провинции Идлиб. Приезжая в Ливию, они обучаются и противостоят законной Ливийской национальной армии (ЛНА).

В начале 2019 года ЛНА под предводительством фельдмаршала Халифы Хафтара начала очередной этап контртеррористической операции «Аль-Карама». В ответ на это глава незаконного Правительства национального согласия Файез Саррадж запросил у президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана помощи. В результате Анкара открыто передала в руки террористов не только оружие, но и беспилотные летательные аппараты.

Первая крупная поставка военной техники, оружия и боеприпасов из Турции была зафиксирована буквально через пару дней после контакта Сарраджа с Эрдоганом — 18 мая в порт Триполи под флагом Молдавии прибыло судно Amazon, которое доставило партию новых турецких бронемашин.

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало статью, в котором в деталях рассказало, как Турция оказывает военную поддержку террористам ПНС Ливии. Стоит также отметить, что 2011 года в отношении Ливии действует эмбарго ООН. Однако это не мешает Турции доставлять бандформирования оружие и технику. Например, в сентябре этого года итальянское судно Grande Gabon доставило из Турции для ПНС Ливии порядка двух тысяч автомобилей, почти две сотни ББМ, БПЛА и огнестрельное оружие.