Телеведущий Попов ответил на антироссийский выпад певицы Наргиз

Москва, 23 декабря. Телеведущий Евгений Попов подверг резкой критике певицу Наргиз Закирову за ее слова в отношении России.

В своем интервью она рассказал, что ее семья, включая детей, проживает в США и не планирует связывать свою жизнь с Россией. Наргиз рассказала, что ее дети убеждены в том, что в России «медведи ходят по улице». Также певица заявила, что «не чувствует себя в России в безопасности», поэтому не планирует перевозить свою семью в РФ.

«У меня вот один простой вопрос: зачем языком трепать, если тебе этот народ дает все?» — выразил свое возмущение критическими словами певицы Попов, выступая в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Кроме того, журналист указал, что большинство эмигрантов хвалят жизнь за границей, пытаясь добиться одобрения от бывших соотечественников. При этом Попов отметил, что жители Нью-Йорка сталкиваются с теми же проблемами, что и москвичи. Он напомнил, что в Нью-Йорке совершается больше убийств, а район Брайтон-Бич, где, по его мнению, жила певица – реликт, застрявший в восьмидесятых.

Попов заключил, что имея хороший заработок в России, Наргиз может позволит себе не сталкиваться с американской действительностью, которая разительно отличается от глянцевой картинки «американской мечты».

Ранее слова Наргиз раскритиковал продюсер Иосиф Пригожин. Он посоветовал певице быть осторожнее с антироссийскими высказываниями и «не плевать в колодец, из которого она пьет».