Российские ПВО сбили беспилотники боевиков над авиабазой «Хмеймим» в Сирии

Дамаск, 23 декабря. Российские средства ПВО ликвидировали беспилотники, при помощи которых боевики пытались атаковать российскую авиабазу «Хмеймим» в Сирии, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.

По данным ЦПВС, вечером 22 декабря боевики попытались атаковать авиабазу «Хмеймим» с помощью беспилотников.

«В 23.02 российскими средствами ПВО были обнаружены и уничтожены два БЛА, которые приближались к российской авиабазе с юго-восточного направления», — сообщили в Центре по примирению.

В настоящее время авиабаза работает в плановом режиме, в ходе инцидента никто не пострадал, материального ущерба нет.

В конце сентября сообщалось, что почти 120 беспилотных летательных аппаратов террористических организаций было уничтожено за два года комплексами противовоздушной обороны или обезврежено средствами радиоэлектронной борьбы в ходе попыток атак на базу «Хмеймим».

Террористы, попытавшиеся атаковать базу, запускали беспилотники чаще всего из идлибской зоны безопасности, в частности из района населенных пунктов Эль-Латамина, Хан-Шейхун, Кафер-Зайед. В середине августа была осуществлена попытка массированного налета летательных аппаратов.