The National Interest предупредил ВМС США о «рождественском подарке» от РФ

Вашингтон, 23 декабря. Российский «рождественский подарок» для военно-морских сил США может сильно обеспокоить Пентагон, пишет американское издание The National Interest. Речь идет о первой серийной атомной подводной лодке (АПЛ) проекта 885М «Ясень-М», которая получила название «Новосибирск».

Обозреватель американского издания Марк Епископос отмечает, что новейшая российская подлодка будет спущена на воду 25 декабря – в день, когда большая часть стран Запада отмечает Рождество. Еще две подлодки этого класса будут заложены 9 мая 2020 года – в День Победы.

По словам Епископоса, полный объема пакета модернизации «Ясень-М» известен не до конца и может варьироваться в зависимости от модели подлодки. Тем не менее, эксперт сходятся, что все восемь запланированных подводных лодок получат более низкую акустическую сигнатуру, модернизированную бортовую электронику, более короткий корпус и расширенный набор оружия.

Особенно американское издание впечатляют ракеты «Калибр-М» обладающие большей дальностью действия.

«АПЛ проекта «Ясень-М», как ожидается, займет ту же нишу производительности, что и американская «Вирджиния» – класс быстроходных подводных лодок», — приводит отрывок американской статьи издание «ПолитРоссия».

При этом Епископос отметил, что российская подлодка намного лучше американского аналога в смысле соотношения цены и производительности. Кроме того, эксперт назвал разработку данных подлодок четким сигналом Кремля, что тот намерен взяться за завершение проекта «Ясень-М».

Ранее замминистра обороны России Алексей Криворучко заявлял, что в планах его ведомства дополнительно поставить ВМФ не только две атомные подводные лодки проекта 885М («Ясень-М»), но и два атомных ракетоносца 955А («Борей-А»).