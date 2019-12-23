Евросоюз оценил открытие железнодорожного сообщения по Крымскому мосту

Брюссель, 23 декабря. В Евросоюзе назвали открытие железнодорожного сообщения по мосту через Керченский пролив «нарушением государственного суверенитета Украины». Такая формулировка содержится в заявлении внешнеполитической службы ЕС, распространенном в Брюсселе.

В документе заявляется также, что открытие железнодорожного движения по мосту является шагом к «изоляции Крыма от Украины». По мнению ЕС, появление моста «ограничивает проход судов через Керченский пролив в украинские порты Азовского моря».

В понедельник президент РФ Владимир Путин дал старт железнодорожному сообщению по Крымскому мосту. На рельсовом автобусе президент отправился из Керчи в Тамань, продемонстрировав надежность возведенной конструкции. Компанию ему составили рабочие-мостовики, с которыми Путин пообщался лично.

Российский лидер заявил, что строительство Крымского моста окажет влияние на экономику и дает уверенность в будущей реализации масштабных инфраструктурных проектов, передает «Газета.ру».

МИД Украины уже выразил протест России из-за визита Путина в Крым. В министерстве отметили, что по-прежнему считают строительство моста без согласования Киевом грубым нарушением международных норм, в том числе Конвенции ООН по морскому праву.

Так называемое представительство президента Украины в Крыму также отреагировало на события понедельника. В представительстве считают, что запуск железнодорожного движения между Россией и Крымом является «противоправным», а также «нарушает государственный суверенитет» Украины.

Крым вернулся в состав Российской Федерации по итогам референдума, состоявшегося в марте 2014 года. В ходе голосования большая часть жителей полуострова поддержали воссоединение Крыма с Россией. Позднее президент РФ Владимир Путин неоднократно отмечал, что референдум о статусе Крыма соответствовал всем нормам международного права, так как аналогичные голосования проходили и в других странах. При этом глава государства подчеркнул, что вопрос Крыма «закрыт окончательно».

Первый пассажирский поезд отправился из Санкт-Петербурга в Крым 23 декабря. Также четыре двухэтажных состава будут курсировать между Москвой и Симферополем. Их старт запланирован на 24 декабря.