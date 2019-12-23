Первым пассажирам поезда в Крым вручили подарки

Симферополь, 23 декабря. Пассажиры первой «Таврии» получили памятные подарки от перевозчика «Гранд Сервис Экспресс», сообщают корреспонденты Федерального агентства новостей. Путешественники в Крым уже было отчаялись, успели расстроиться, обсудить несправедливость перевозчика и даже самостоятельно купить подарочные наборы с брендированными подстаканниками.

Подарки подоспели ближе к вечеру — по вагонам разнесли и в случайном порядке вручили пассажирам фирменные подстаканники «Таврия», внешние аккумуляторы и беспроводные наушники в память о первом путешествии на полуостров по обновленному маршруту «Санкт-Петербург — Севастополь».

Напомним, пассажиры поезда номер семь первыми проедут по Крымскому мосту в ночь на 25 декабря. Днем 23 декабря железнодорожное сообщение официально открыл Владимир Путин.