Экс-депутат Рады устроил истерику на российском ТВ после запуска поездов по Крымскому мосту

Москва, 23 декабря. Бывший депутат Верховной рады Украины Александр Ковтуненко устроил истерику в эфире ток-шоу «60 минут» на телеканале «Россия-1».

Главной темой телепередачи стал запуск железнодорожного сообщения по Крымскому мосту. В студии продемонстрировали кадры торжественной церемонии запуска движение по железнодорожной части Крымского моста, которые вызвали раздражение украинского гостя.

Ковтуненко весьма эмоционально отреагировал на данное событие, отметив, что в будущем Крымский мост свяжет полуостров «с украинской Кубанью». При этом экс-депутат выразил благодарность России за инвестиции «в украинскую землю».

Ведущий ток-шоу Евгений Попов призвал Ковтуненко «вернуться на землю» и перестать мечтать об «украинском Крыме». Попов подчеркнул, что полуостров никогда не вернется под контроль Украины, поэтому не стоит себя терзать безрассудными фантазиями. Несмотря на аргументы телеведущего, украинский гость продолжил свою тираду перебивая всех присутствующих.

«Все видели, как вы грустили, как ваша скупая бандеровская слеза катилась на российский пол. Вы говорите о том, чего никогда не будет. Вас надо ущипнуть, чтобы вы проснулись», — сказал Попов.

Напомним, Крым вернулся в состав России по итогам референдума, состоявшегося в марте 2014 года. В ходе голосования большая часть жителей полуострова поддержали воссоединение Крыма с РФ. Позднее российский лидер Владимир Путин неоднократно отмечал, что референдум о статусе Крыма соответствовал всем нормам международного права, так как аналогичные голосования проходили и в других странах. При этом президент подчеркнул, что вопрос Крыма «закрыт окончательно».