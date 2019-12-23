Эксперт указал на признаки неофициальных поставок турецкого оружия в Ливию

Москва, 23 декабря. Открытыми контрактами сотрудничество Турции и террористов так называемого Правительства национального согласия Ливии в военно-технической сфере не исчерпывается. С таким мнением выступил военный эксперт, член экспертного совета ОО «Офицеры России», доцент РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев.

Ранее Турция заявила, что готова официально направить вооруженные силы в Ливию в случае запроса со стороны террористов из ПНС Ливии. Основу же взаимодействия Анкары и Триполи составляет военно-техническое сотрудничество: турки поставляют оружие, боевиков, а также оказывают поддержку своими специалистами и подразделениями спецназначения. Расследование Федерального агентства новостей «Турецкая военная поддержка террористов ПНС Ливии в деталях» показало, что турецкого оружия было поставлено в Ливию на сумму более 570 миллионов евро с мая по ноябрь 2019 года — это только официальные данные по заказам так называемого ПНС турецким поставщикам. Однако учитывая характер военной помощи, данной цифрой поставки не исчерпаются.

При этом сами контакты Анкары и Триполи являются сомнительными — так называемое Правительство национального согласия Ливии не является легитимной властью страны, а значит, и все соглашения с ним с точки зрения международного права незаконны. Легитимные власти Ливии базируются на востоке страны: в Тобруке действует правительство, оно также поддерживает Ливийскую национальную армию под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара.

Военный эксперт Александр Перенджиев в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» выразил мнение, что открытыми контрактами сотрудничество Турции и так называемого ПНС Ливии в военной сфере не ограничивается.

«Такие острые вооруженные конфликты, которые мы наблюдаем в Ливии и ранее наблюдали в других частях мира, всегда отличаются черным рынком оружия. Чем выше уровень вооруженного противостояния, тем развитее криминальный рынок незаконного оборота оружия. Поэтому можно предположить, что помимо официальных поставок могут быть и другие», — сказал Александр Перенджиев.

Расследование ФАН также показало, что Турция признала факт поставок оружия в Ливию, несмотря на международные запреты. Перенджиев считает, что иметь место здесь может и контрабанда.

«Это можно предполагать хотя бы из того, что всегда есть желающие погреть руки не только со стороны официальных госструктур, но и их отдельных представителей — тех же турецких генералов», — отметил эксперт.

По его словам, речь может идти о продаже не только турецкого оружия, но и американских, европейских и украинских вооружений. Например, появилась информация о поставках из украинского порта Ольвия.

Перенджиев выразил уверенность, что всегда присутствуют «оптовики и логисты», которые могут обеспечить и провоз оружия, и его продажу. А «выгодоприобретателей» от такого сотрудничества Турции с ПНС Ливии может быть огромное число, резюмировал эксперт.