Премию «Крылья Аиста» за устройство детей-сирот вручили трем семьям в Москве. ФАН-ТВ

Церемония вручения премии города Москвы «Крылья аиста» за вклад в развитие в городе Москве семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, прошла в московском Дворце Спорта Лужники.

Учрежденная Департаментом труда и социальной защиты населения Москвы, эта премия направлена на популяризацию семейного устройства детей. По словам заместителя руководителя Департамента труда и социальной защиты населения, г. Москвы Аллы Дзугаевой, положительный эффект действительно есть — за последние годы количество детей, находящихся в организациях для детей-сирот, действительно сократилось — все больше мальчиков и девочек находят свои новые семьи.

В этом году, в частности, премией были награждены семьи Инны и Игоря Кайгородовых (8 приемных детей), Ирины и Александра Фирсановых (8 приемных детей) и Марины Озчелик (она приютила четырех мальчиков и одну девочку).