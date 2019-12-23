Сирийский город Джебла атаковали боевики

Дамаск, 23 декабря. Сегодня в Сирии боевики при помощи беспилотных летательных аппаратов совершили ракетный обстрел города Джебла, расположенного на берегу Средиземного моря. Об атаке сообщило государственное телевидение Сирийской Арабской Республики.

По данным СМИ, отражением атаки террористов на город и его окрестности на данный момент занялась противовоздушная оборона сирийских Вооруженных сил. Вместе с тем сообщается, что в городе уже упали две ракеты, на улицах звучат мощные взрывы, сообщает РИА Новости.

О жертвах и пострадавших информации на данный момент нет.

Портовый город Джебла расположен в 18 километрах от населенного пункта Латакия. В 2012 году там проживало более 75 тысяч человек.

Напомним, сегодня ПВО Сирии также отразили ракетные удары по воздушным целям, расположенным на подступах к столичному Дамаску. Ракетные удары наносились со стороны Голанских высот в провинции Эль-Кунейтра. Этот район находится под израильской оккупацией.