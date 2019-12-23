В Сети обсуждают вызывающие фото Дайнеко без нижнего белья

Москва, 23 декабря. Пользователи социальных сетей активно обсуждают недавние снимки певицы Виктории Дайнеко. Накануне артистка опубликовала в Instagram откровенные фото без нижнего белья.

Фанаты певицы отрицательно оценили фотоэксперименты певицы, обвиняя ее в попытках привлечь к себе внимание на пустом месте.

«Когда нет новых песен, хоть попу показать, чтобы о тебе вновь заговорили», «Какое бесстыдство! У вас же ребенок — зачем позировать в таком виде?» — такие комментарии оставляли поклонники знаменитости.

Любопытно, что и сама Дайнеко задалась вопросом, заблокирует ли Instagram ее профиль за кадры в стиле ню.

«Давно не была в теневом бане», — такую подпись оставила певица к самой целомудренной фото.

Однако со временем вызывающие кадры исчезли, неизвестно, сама артистка их удалила или снимки забанили модераторы ресурса.

Ранее Дайнеко довольно резко высказалась в адрес подписчиков, которые позволяют себе смелые высказывания по поводу ее внешнего вида, сообщала «Газета.ру».

Певица подчеркнула, что любит разную одежду и может появиться на публике как с макияжем, так и без него. По ее мнению, можно с одинаковым успехом быть моделью для мужских журналов и воспитывать детей. В заключение Дайнеко попросила поклонников прекратить обсуждения, заметив, что ей нравится ее собственное отражение в зеркале.