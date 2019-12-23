Роскомнадзор проверит, выполняют ли Facebook и Twitter законы РФ

Москва, 23 декабря. Роскомнадзор в начале января отправит запрос в Facebook и Twitter касающийся локализации баз данных в России. Об этом заявил глава ведомства Александр Жаров.

Он отменил, что если иностранные соцсети откажутся выполнять требования о локализации серверов, к ним будет применен «закон о миллионных штрафах».

По словам Жарова, подобные меры позволят оказать цивилизованное воздействие на эти компании.

Административные дела в отношении Twitter и Facebook из-за несоблюдения ими требований по локализации данных российских пользователей были возбуждены еще в начале 2019 года. Однако в тот раз штрафы были меньше – например, социальная сеть Twitter отделалась штрафом в три тысячи рублей.

Facebook в апреле прошлого года, ссылаясь на «нарушение условий пользовательского соглашения», заблокировал аккаунт ФАН. Издание подало иск к администрации американской социальной сети в ноябре 2018 года. Редакция и генеральный директор агентства Евгений Зубарев потребовали восстановить доступ к странице и наложить штрафные санкции на Facebook. Руководство Facebook не скрывает, что атака на профили ФАН была намеренным политическим действием.

В августе ФАН в очередной раз потребовал от суда запретить американской компании блокировать аккаунт интернет-издания в соцсети. ФАН подчеркивает, что Facebook нарушила условия контракта с интернет-изданием. Кроме того, американская компания проявила недопустимую дискриминацию по принципу принадлежности к русской национальности или этносу.