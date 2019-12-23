Путин вручил ордена работникам культуры и искусства

Москва, 23 декабря. Президент Российской Федерации Владимир Путин вручил государственные награды деятелям культуры и искусства. Указ о соответствующем награждении был опубликован на интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, за большой вклад в развитие искусства и многолетнюю плодотворную деятельность были награждены семеро работников культуры. Так, Орден Александра Невского был вручен вице-президенту «Российской академии художеств» Андрею Золотову. Заведующий кафедры «Всероссийского государственного института кинематографии им. С. А. Герасимова» Владимир Хотиненко был удостоен Орденом Почета.

Орденами Дружбы был награжден профессор данного института Юрий Абрамов, директор детской художественной школы из Воркуты Сергей Гагаузов, артисты Александр Домогаров и Анатолий Лобоцкий, а также ведущий научный сотрудник «Российской национальной библиотеки» Галина Михеева, говорится в указе президента.

Напомним, ранее в Санкт-Петербурге губернатор Александр Беглов вручил знак «Заслуженный артист Российской Федерации» звездам театра и кино. В их число вошла актриса Елизавета Боярская, актер и кинорежиссер Данила Козловский и художественный руководитель Малого драматического театра Лев Додин.