Малышева рассказала об опасности искусственных елок

Москва, 23 декабря. Ведущая программы «Жить здорово!» Елена Малышева сравнила искусственные и живые елки. Она рассказала, как правильно выбрать зеленую красавицу.

Малышева заявила, что живое дерево — это приятный аромат и праздничное настроение. Но у аллергиков может развиться реакция на елку. Страдающим от поллиноза придется все-таки купить искусственную ель.

По словам телеведущей, покупать натуральную елку лучше 25-27 декабря в специализированных местах. Она обратила внимание, что даже нижние ветки дерева должны быть направлены вверх. У свежего дерева иголки не должны осыпаться.

Как пишет «Газета Кемерова», главным плюсом искусственной елки является многократное использование. Это ежегодная экономия на украшении дома. Но такие елки могут быть сделаны из опасных материалов — метилфолата и поливинилхлорида.

Эти вещества выделяют газы, которые раздражают слизистые оболочки организма, а также могут вызвать сильную головную боль. Малышева добавила, что материал, из которого изготовлена елка, должен быть безопасным и негорючим.

Елка из полипропилена дороже, но не пахнет и удобна в быту. Перед тем, как занести елку в квартиру, оставьте ее «подышать» свежим воздухом, порекомендовала звезда. Вредные вещества должны улетучиться, уверена Малышева.

Ранее известная телеведущая призвала россиян отказаться от туалетной бумаги. Она считает, что использовать бумагу вредно и посоветовала принимать душ.