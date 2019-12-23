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Фирменные подстаканники в первом поезде в Крым пользуются огромным спросом

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Фирменные подстаканники в первом поезде в Крым пользуются огромным спросом
Симферополь, 23 декабря. В первом поезде в Крым сообщением «Санкт-Петербург — Севастополь» чай подают в фирменных подстаканниках «Таврия» с изображением арок Крымского моста, сообщает ФАН.

Специально для нового маршрута оператор «Гранд Сервис Экспресс» изготовил брендированный символ железнодорожного путешествия — подстаканники с изображением Крымского моста и логотипом «Таврии». 

Ранее в СМИ писали, что первым пассажирам подарят эти символы поездки через Крымский мост. Поэтому сразу же после того, как первый состав отправился с Московского вокзала, люди попросили у проводников обещанные журналистами подарки. К сожалению, информация оказалась неправдой, что немного расстроило пассажиров. Корреспонденты ФАН уже наблюдали попытки «договориться» с проводниками, но будем надеяться, все предметы железнодорожного быта доедут в сохранности. 

Фирменные подстаканники в первом поезде в Крым пользуются огромным спросом
Фирменный подстаканник в наборе со стаканом и чайной ложкой можно купить за 1990 рублей. В вагоне, где едут корреспонденты ФАН, подстаканники заканчиваются уже который раз и проводники приносят их из штабного вагона. 

Напомним, первый состав из Петербурга в Севастополь отправился с Московского вокзала в понедельник 23 декабря. Время в пути до города-героя составит 43 часа 25 минут. Возрожденная «семерка» проедет через Тверь, Рязань, Ростов, новые станции Тамань и Керчь пассажирские, Джанкой, Симферополь.

Крымский мост поезд проедет ночью около 3 часов. Следом за ним пройдет первый двухэтажный поезд из Москвы.

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