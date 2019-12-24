Шиитский полумесяц в прицеле сетевой войны

В начале октября Ирак охватили протесты, которые привели к отставке премьер-министра Адиля Абдул-Махди. В Ливане почти одновременно с иракскими протестами начинаются масштабные демонстрации, которые приводят к отставке премьер-министра Саада Харири. 15 ноября после введения правительством новых квот на бензин и повышения цен на улицы иранских городов выходят тысячи людей. В Йемене не стихает гражданская война, где одну из ведущих ролей играют шииты-хуситы. Напряжение между шиитским большинством и суннитской элитой не стихает в Бахрейне.

Иранские власти обвиняют Соединенные Штаты в дестабилизации внутриполитической ситуации в регионе. Протесты в Ливане, Ираке и Иране разгораются практически одновременно с заявлением президента США Дональда Трампа о выводе войск из Сирии, и все это напоминает «арабскую весну — 2», на этот раз по контуру шиитского полумесяца.

Иракские, ливанские и иранские протесты в контексте политики США

Протесты в Ираке, Ливане и Иране начинаются фактически одновременно с заявлениями Трампа о выводе войск США из Сирии. Однако, несмотря на попытки Трампа свернуть проект его предшественников по усилению доминирования США на Ближнем Востоке, американское военное присутствие в полной мере сохраняется в Ираке. Следы этого присутствия, несмотря на заявления Вашингтона, мы видим в Сирии, а на Аравийском полуострове американские военные базы заменяют Саудовской Аравии собственные вооруженные силы. Если добавить к этому полностью проамериканский Израиль и членство, хотя и пошатнувшееся, Турции в НАТО, а также Афганистан, мы видим, что вопреки предвыборной риторике Трампа, США с Ближнего Востока уходить не спешат.

Основная картина происходящего в Персидском заливе может быть описана следующим образом: Израиль, Саудовская Аравия и часть государств Залива демонстрируют готовность перейти в горячую фазу противостояния с Ираном, вплоть до полноценной войны. Тегеран со своей стороны имеет союзников в лице Ирака, Сирии и Ливана. Страны региона, стремящиеся к войне с Ираном, заинтересованы, чтобы США взяли на себя основную роль и были решающим ресурсом: ведь только Америка может использовать свои стратегические бомбардировщики для уничтожения военных целей, расположенных глубоко под землей.

Администрация Трампа до сих пор не начала войну с Ираном, однако сделала все возможное, чтобы наказать Тегеран другими мерами, такими как выход из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), который ограничивал иранскую ядерную программу. Белый дом также ввел санкции, явно направленные на нанесение ущерба, прежде всего, гражданскому населению Ирана, подтолкнув народ на протестные акции и спровоцировав обострение там ситуации.

Таким образом, Трамп в целом вынужденно или добровольно поддерживает стратегию неоконсерваторов, но стремится, по крайней мере, пока избегать прямых военных столкновений. США отдают предпочтение экономическим мерам, психологическому давлению и сетевым операциям внутри обществ, которые являются американской мишенью.

По мнению Тегерана, беспорядки подпитываются саудовскими провокаторами — проплаченными агентами, а также потоком пропаганды в СМИ и социальных сетях, который поддерживается и организуется Эр-Риядом.

Одним из недавних инцидентов, который не получил достаточного освещения в средствах массовой информации, — нападение Израиля на Сирию, совершенное 19 ноября. По сообщениям, Израиль уничтожил две штаб-квартиры иранских военных, одна из которых находилась в международном аэропорту Дамаска, убив 23 человек, шестнадцать из которых, вероятно, были иранцами.

«Армия Израиля <...> атаковала множество целей, принадлежащих иранским силам «Кудс» и армии (президента Сирии) Башара Асада <...>. Атака была совершена в ответ на запуск иранскими силами ракет с территории Сирии в сторону Израиля», — процитировала Haaretz заявление израильских военных.

Нападение было совершено после заявление Израиля, что четыре ракеты якобы были выпущены с территории Сирии, находящейся под контролем иранских сил. При этом ракеты были перехвачены системой ПВО «Железный купол» и не нанесли ущерба. Действия Израиля, возможно, направлены на провоцирование соразмерной реакции со стороны иранцев. Однако в данном случае Тегеран решил не наносить ответный удар — возможно, потому что понимал, что его искусственно подталкивают к горячей фазе конфликта.

Также в регионе был проведен ряд важнейших встреч, свидетельствующих, что грядут большие перемены. Так США и Франция договорились предпринять шаги по повышению безопасности в регионе Персидского залива путем укрепления оборонительных систем в государствах региона и в Саудовской Аравии. Этот шаг, по-видимому, является ответом на атаку беспилотника хуситов на саудовский нефтеперерабатывающий завод в сентябре, в котором видят иранский след (хотя никаких доказательств этому не было предоставлено). В прошлом укрепление безопасности часто становилось прелюдией к нападениям западных держав в регионе Персидского залива, как в случае с Кувейтом и Ираком.

Среди других недавних посетителей Персидского Залива была директор ЦРУ Джина Хаспел, которая 7 ноября встретилась с королем Саудовской Аравии Салманом бен Абдель Азиз Аль Саудом для обсуждения тем, «представляющих взаимный интерес». Госсекретарь США Майк Помпео посетил Объединенные Арабские Эмираты для обсуждения ситуации вокруг Ирана и других региональных вопросов с министром иностранных дел шейхом Халифой бен Заед аль-Нахайяном. Вице-президент США Майк Пенс в ноябре совершил неожиданный визит к курдам в Ираке, беспрецедентно для дипломатической практики проигнорировав предполагаемый протоколом предварительный визит в столицу — Багдад (контролируемый шиитами).

Генерал Кеннет Маккензи, возглавляющий центральное командование ВС США, которое несет ответственность за Ближний Восток, также предупреждал на прошлой неделе, что даже с учетом дополнительных 14 тысяч военнослужащих, которых Трамп направил в регион в этом году, имеющихся сил будет недостаточно для сдерживания нападения Ирана на Саудовскую Аравию или одно из государств Залива. Маккензи заявил об этом на конференции в Бахрейне (где шиитско-суннитское противостояние является основной политической проблемой).

Тегеран убежден, что за прокатившейся по стране волне протестов стоят саудовские, израильские и американские структуры.

Протесты в Ираке

Протесты в Ираке начались 1 октября. Формальные причины — недовольство коррупцией, безработицей, энергетическим кризисом и иранским влиянием на основные фигуры иракской политики (в первую очередь, на бывшего премьер-министра Ирака Адиля Абдул-Махди). Через несколько дней в ходе протестов начали звучать лозунги о необходимости проведения новых выборов, отставке премьер-министра и полного выхода страны из-под иранского влияния.

Призывы выйти на улицы распространялись в социальных сетях и не были изначально связаны с какой-либо политической партией. Охвачен протестами оказался Багдад, а также южные города страны. В столице Ирака прошли столкновения с полицией, в результате которых пострадали сотни митингующих. Правительство пообещало провести реформы для улучшения экономической и социальной ситуации в стране.

В Багдаде начались разгоны демонстраций, а западные СМИ запестрели публикациями, что якобы иранские снайперы убили двух протестующих. 1 ноября Госдеп США обнародовал отчеты о терроризме, в котором среди прочего обвинил Иран в спонсировании террористических группировок на Ближнем Востоке (в докладе указывается, что Иран ежегодно тратил более миллиарда долларов на поддержку террористических группировок, лоббирующих свои интересы).

9 октября госсекретарь США Помпео призвал Аль-Махди к необходимости срочной борьбы с коррупцией в стране. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи обвинил Западные спецслужбы в организации протестов. Twitter разразился серией публикаций под хэштэгом #IraqProtests и #IraqRevolution (#العراق_ينتفض). В твитах начали публиковать фото погибших во время демонстраций. 29 ноября премьер-министр Ирака Адиль Абдул-Махди подает в отставку.

Шиитский популист Муктада ас-Садр (предводитель шиитской полувоенной организации «Армия Махди») открыто выступал против премьер-министра Адбула-Махди. Аятолла Систани, входящий в число высших авторитетов шиитского мира, в чем-то близкий, а в чем-то расходящийся с иранским религиозным руководством, внезапно поддержал протесты и призвал провести перевыборы в связи с неспособностью правительства выполнить требования демонстрантов.

На юге Ирака в городе Эн-Наджаф 28 ноября манифестанты подожгли иранское консульство.

Заинтересованным лицом в антииранских протестах выступает и Саудовская Аравия, и Эмираты, которые, вероятно, предоставили деньги через своих эмиссаров иракским зачинщикам беспорядков.

Страны Залива влияют не только на суннитов, но и на часть иракских шиитов, не нашедших своего места в сложившейся политической системе. Следует помнить, что американские войска все еще располагаются в Ираке (включая новые партии, присоединившиеся к ним после вывода американских войск из Сирии). Страна, истощенная войной, ставшая местом рождения «Исламского государства»1 (ИГ1, ИГИЛ1 — террористическая организация, запрещенная в РФ), сейчас находится в чрезвычайно уязвимом положении: любая искра может привести к новой эскалации конфликта по всем линиям разлома — между суннитами и шиитами, между самими шиитами, между курдами и Багдадом.

Если рассматривать эти протесты в стратегической оптике, для США выведение Ирака из-под контроля Ирана является важнейшим шагом в реализации антииранской стратегии. Влияние Ирана на Ирак стало постоянно расти с 2003 года, после вторжения американцев в страну. Тогда же в стране началось укрепление шиитского большинства, пришедшего к власти после свергнутого Саддама Хуссейна, покровительствовавшего преимущественно суннитам.

Ирак же для Ирана является стратегически важным регионом, так как обеспечивает стране выход к ливанским портам (через Сирию), а также является сегодня одним из его крупнейших партнеров в газовой отрасли. Следует учитывать, что идеи исламской революции, победившей в Иране в 1979 году, предполагали подъем всего шиитского мира как единого целого, и властная инстанция этого шиитского образования должна была выходить далеко за пределы Ирана, включая в себя весь Ирак и простираясь вплоть до Ливана и Йемена.

Протесты в Ираке, безусловно, имели свои внутренние причины: коррупция, неэффективность государственных органов и так далее. Одновременно осложняло ситуацию и установленная система этноконфессионального представительства во власти. Уход Махди с поста премьер-министра ставит Ирак перед новым вызовом: либо будет предложен выход из ситуации, который удовлетворит протестующих (в это верится с трудом), либо, что наиболее вероятно, страну ожидает новый виток хаоса.

Иранское влияние в Ираке позволяло установить определенные правила, которые при всех проблемах несли в себе определенное решение — интеграция в шиитский полумесяц с соблюдением прав этнических и религиозных групп Ирака. Американцы же, даже теоретически, ничего кроме разделения Ирака предложить не могут. А проект возрождения «Исламского государства» в принципе невозможен. Поэтому, если в ситуацию не включатся новые игроки, такие как Турция, Россия и Китай (полюса многополярного клуба), ближайшее будущее Ирака не просто проблематично, но и катастрофично.

Что происходит в Ливане

Параллельно с Ираком массовые демонстрации разгорелись 19 октября в Ливане, еще одной зоне шиитского полумесяца. Формальной причиной стало недовольство граждан решением кабинета министров о введении налога на использование WhatsApp (шесть долларов в месяц) и на табачную продукцию.

Протесты носят антиправительственный характер, моментально среди лозунгов появились высказывания против «Хезболлы» (проиранская шиитская партия), начались протесты против традиционной политической конфигурации власти в Ливане (деление политических должностей по конфессиональному признаку: президент-маронит, премьер-суннит, а в правительстве должны быть представлены христиане, сунниты, шииты, друзы и другие общины).

На тринадцатый день протестов суннит премьер-министр Саад Харири объявил об отставке. Amnesty International выпустила доклад о применении силы во время разгона демонстраций со стороны «Хезболлы» и движения «Амаль». Правозащитники призвали армию и спецслужбы Ливана прекратить чрезмерное применение силы против мирных демонстрантов. Лидеры «Хезболлы» обвинили ЦРУ во вмешательстве во внутриполитические процессы в стране.

Подрыв влияния «Хезболлы» в Ливане и в Сирии, что вероятно было одной из целей протестов, является важным ключом к подготавливаемой операции Запада против Ирана. Именно благодаря этой партии Иран имел в лице Ливана своего рода подушку безопасности и гарантию поддержки на случай войны с Израилем. Хотя ливанские протесты чрезвычайно неоднородны, политический хаос в стране стратегически выгоден прежде всего коалиции, которая выстраивается против шиитов на всем пространстве Ближнего Востока.

Практически все наблюдатели новой волны эскалации напряженности на Ближнем Востоке единодушно признают роль США в этих событиях. Но, чтобы понять, какова эта роль и что можно ждать от Вашингтона — далеко ли он готов зайти в самой радикальной версии развития событий, к которой все больше склоняется Израиль и Саудовская Аравия, — необходимо сделать краткий обзор основных центров принятия решений в американской внешней политике.

Два полюса внешней политики США

Во внешней политике США до недавнего времени существовало два основных полюса по выработке внешнеполитической стратегии. Это клан неоконсерваторов, который можно отнести к правому либерально-консервативному полюсу, и глобалистский фронт (тот, который Трамп в предвыборной кампании называл swamp «болото»), идейно близкий к леволиберальному политическому флангу.

Неоконсерваторы

Неоконсерваторы всегда отличались наличием стратегии экспансии либерального миропорядка (экспорт демократии), вслед за писателем и историком Нилом Фергюсоном открыто признавая США империей.

«Империализм, — утверждает Фергюсон, — это испытанный веками метод установления порядка там, где царит политический хаос, и обеспечения законности там, где массы страдают от беззакония. В нашем мире, в мире после «холодной войны», необходимо иметь активную силу, способную оперативно вмешиваться, чтобы останавливать распространение эпидемий, смещать тиранов, прекращать местные войны и истреблять террористические организации. <…> ООН давно доказала неспособность к подобным действиям. В мире просто-напросто не остается для этого другой силы, кроме США и тех союзников, которых Соединенным Штатам удастся привлечь на свою сторону».

Влияние неоконов четко прослеживается в стратегии внешней и военной политики в администрации Рональда Рейгана и Джорджа Буша — старшего. Согласно неоконсервативной повестке, вся военная, экономическая и политическая власть должна быть нацелена на достижение результата по продвижению американских интересов во всех регионах мира. Абсолютно необходимо всеми методами продвигать «демократический мир», который впоследствии будет единым и подконтрольным центру — империи США. В 1980-е годы неоконсервативная повестка становится практически синонимом агрессивной и интервенционистской внешней политики, ставящая своей целью свержение антиамериканских режимов (которые автоматически квалифицируются как антидемократические). С 1980-х годов США резко увеличивают военные расходы. Коммунистические режимы по всему миру при помощи американской экономической и военной поддержки оппозиции разрушаются.

В 1997 году в США появляется неправительственная организация «Проект новый американский век», официальной целью которого стало «продвижение американского глобального лидерства». Именно эта неоконсервативная компания прописывает стратегии при Джордже Буше, а основные тезисы проекта легли в основу незаконного вторжения США в Ирак в 2003 году. Организация призывала к такому вторжению с самого своего основания, с 1997 года.

Интересно, что неоконсервативная повестка не имела строго разработанной стратегии по реорганизации захваченных государств. Это провоцировало усиление на этих территориях хаоса, который не был управляемым (как произошло в Ираке, который через несколько лет после вторжения американцев попал под иранское влияние, одновременно с этим остатки суннитских структур, доминировавших при Саддаме Хуссейне, начали создавать «Исламское государство»).

Источником открытого признания лжи как политической необходимости являются идеи Лео Штрауса, политического философа, оказавшего решающее влияние на неоконсерваторов. Согласно Штраусу, массы не способны оценить по достоинству значение либеральной демократии, и требуются лживые тоталитарные мифы, чтобы либеральная элита могла беспрепятственно править.

Это и есть основа неоконсервативной программы проекта «Нового американского века». Неоконсервативную программу помогает понять статья «Диктатуры и двойные стандарты» Джин Киркпартик (покинула Демократическую партию в связи с тем, что считала ее недостаточно жестко настроенной против угрозы коммунизма, была послом США в ООН, затем стала старшим научным сотрудником в American Enterprise Institute). В статье она обосновывает необходимость политики двойных стандартов в отношении тех режимов, которые являются антиамериканскими. Киркпатрик осуждала предательство дружественных США правых режимов. По ее мнению, традиционные автократические режимы более удобны США, нежели революционные диктатуры (под ними она имела в виду левые модели). Эта доктрина легла в основание внешней политики США на долгие годы.

«Ни одна идея не владеет умами образованных американцев сильнее, чем вера, что можно в любое время, где угодно и при любых обстоятельствах установить демократическое правление», — отмечала Киркпатрик.

Проект «Новый американский век» среди врагов американской демократии выделял также и Иран.

«В долгосрочной перспективе Иран вполне может представлять большую угрозу для интересов США в [Персидском] заливе, также как Ирак, — утверждают авторы концепции. — И даже если бы американо-иранские отношения улучшились, сохранение военных сил в регионе будет по-прежнему важным элементом в стратегии безопасности США, учитывая давние американские интересы в регионе».

Именно эта организация после терактов 2001 года направила письмо Бушу с призывом «устранить Саддама Хусейна от власти в Ираке».

Глобалистская повестка

Глобалистская повестка, представленная кланом Клинтон, выступает во внешней политике с более комплексных позиций: наряду с прямой интервенцией предлагается использовать и прокси-акторов (оппозиционные группы, бойцы за права меньшинств, начиная от этнических, заканчивая меньшинствами сексуальной ориентации, и даже исламский фундаментализм).

В такой модели внешней политики применяются элементы новейших постмодернистских доктрин. Вместо тяжелого вооружения используются сети, организованные горизонтально. Вместо hard-power (вооруженных конфликтов), глобалистский клан предлагает альтернативный вариант влияния на политические режимы: сетевые войны. Теория сетевой войны разработана еще в начале 1990-х годов офисом реформирования ВС секретаря обороны США и связана с постиндустриальным периодом развития стран. В отличие от прямых конфликтов, сетевая война может вестись из разных регионов, что облегчает проникновение в глубь социальных структур и имитирование видимости реального народного переворота.

Во многом эта глобалистская модель связана с леволиберальными и анархистскими политическими тенденциями. Смена режима производится не из какого-то определенного политического центра, а как бы сама по себе — как революция народов, демократический порыв. Сетевые войны — это также войны идей, концептов и мемов в Интернете и в медиапространстве.

Теоретик информационных сетевых войн Джордж Штайн отмечает, что акторы сетевой войны в идеальной форме не имеют центра. В такой картине разобщенности и отсутствии четкой иерархии установить источник «вброса» становится сложнее. Акторами сетевых войн становятся небольшие неправительственные структуры или маргинальные социальные группы: криминальные элементы, экстравагантные секты и люди нетрадиционной сексуальной ориентации. Так, в Ливане активную роль в протестах играли исполнительницы танца живота, выступившие против преобладающего в арабском мире патриархата.

Глобалисты используют метод кибервойн для продвижения идей, угодных для режима американской гегемонии. Как правило, это социальные сети, где информация мгновенно распространяется по сетям через хэштеги. Социальные сети объединяют меньшинства и оппозиционные лагеря в группы, что упрощает их оперативную мобилизацию во внесетевом пространстве. Египетские беспорядки, протесты в Ливии, «жасминовая революция» в Тунисе показали, что модель сетевых войн заняла прочное место в военной стратегии США.

Не вызывает сомнений, что сегодня мы имеем дело со второй фазой той же самой операции, только на этот раз преимущественными целями ведения сетевой войны являются страны шиитского полумесяца.

Остается выяснить, какую позицию среди центров американской стратегии займет президент США Дональд Трамп. От этого зависит в значительной мере, как будут развиваться события в шиитском полумесяце и, самое главное, перейдет ли саудовско-израильское противостояние с Ираном в горячую фазу.

Трамп и шиитский мир

Дональд Трамп, став президентом США, фактически оказался между Сциллой и Харибдой американской гегемонии. Его реалистичная политика, заявления о необходимости сосредоточиться на внутренних проблемах государства — в силу инерции двух прежних полюсов — фактически не имели шансов реализоваться. Не случайно профессор Гарвардского университета Джозеф Най пишет, что для оценки Трампа и его политического курса необходимо судить по результатам как минимум двух его сроков правления.

Сегодняшний курс внешней политики США, несмотря на желание Трампа сфокусироваться на внутренних проблемах, по инерции тяготеет к использованию глобалистских сетевых принципов войны с антиамериканскими режимами. И главной целью на Ближнем Востоке становится Иран (хотя, стоит заметить, что повышается степень противостояния и в Латинской Америке).

В целом Трамп со своей протекционистской повесткой стал помехой, сбоем в функционировании машины войны, что несвойственно американской политической верхушке. При этом представляется важным, что Трамп заблокировал неоконсервативный план по прямым вторжениям в другие страны. Об этом свидетельствует его решение о выводе войск из Сирии. Однако, отказавшись от стратегии прямого военного вмешательства, стратегию глобалистского программирования политических процессов Трамп сохранил.

Работающие через прокси-акторов глобалистские структуры действуют через сети, и пресечь их работу практически невозможно. Если неоконсервативная повестка работает в оптике прямого империализма, то глобализм основан на постмодернистских стратегиях, включающих отказ от наличия фиксированного центра. Пресечь разрушительные процессы виртуальной политики подчас сложнее, чем дать отпор прямому военному вмешательству. В каком-то смысле Трамп оказался в ловушке. При этом он разделяет с неоконсерваторами симпатию к Израилю и неприязнь к исламу в целом, Ирану в особенности. В этом случае он ничего не имеет против ослабления шиитского полумесяца, где влияние Ирана является доминирующим, равно как и антиизраильские настроения.

Возникает уникальная ситуация: Трамп как кандидат в президенты обещал покончить с бесконечными войнами США и экспортом демократии, сосредоточившись на внутренних проблемах страны. Однако в президентском статусе он становится последовательным проводником неоконсервативного проекта. Именно при нем глобалистские структуры, использующие стратегии сетевых войн, продолжают расчищать Ближний Восток для глобальной доминации США, видимо, надеясь, что на следующих выборах им удастся взять реванш и снова стать во главе Империи.

Так что же нам ожидать в ближайшем будущем на пространстве шиитского полумесяца? С большой вероятностью Трамп будет тянуть время и постарается избежать прямого военного столкновения с Ираном. Перед выборами война с Ираном была бы для него самоубийством. При этом он, скорее всего, даст зеленый свет подрывной активности глобалистских и неоконсервативных структур по дестабилизации всех шиитских территорий. Это может затронуть и политические процессы в послевоенной Сирии, а также суннитские страны Магриба: Ливию, где и без того продолжается гражданская война, и Алжир.

1 Организация запрещена на территории РФ.