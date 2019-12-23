Эксперт рассказал об «играх» Киева с Донбассом по обмену пленными

Киев и Донбасс согласовали условия освобождения и обмена пленными по формуле «все установленные на всех установленных». Об этом сообщил полномочный представитель России на переговорах контактной группы Борис Грызлов. В ЛНР считают, что переговоры сорваны, так как Украина проигнорировала договоренности, достигнутые на парижском саммите «нормандской четверки», и до сих пор не выработала механизм процессуальной очистки людей, которые подлежат обмену. Пленного могут освободить, а потом преследовать по украинским законам. Александр Перенджиев, эксперт Ассоциации независимых военных политологов, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова рассказал корреспонденту Федерального агентства новостей о проблемах переговоров по обмену пленными между Киевом и Донбассом.

Последнее решение по обмену было принято на видеоконференции с участием представителей Украины, ДНР и ЛНР, а также Киева и ОБСЕ. Необходимость провести переговоры в таком формате возникла после того, как 18 декабря на встрече в Минске сторонам не удалось договориться.

Киев постоянно занимает деструктивную позицию. У ДНР и ЛНР множество претензий к украинской стороне. Например, Украина называет имена конкретных ополченцев, которые якобы уже освобождены, но реальных подтверждений этому нет.

«В таких переговорах обычно очень много сложностей. Во-первых, в определении списков. Во-вторых (эта проблема наблюдается только со стороны Украины), под видом пленных украинцы пытаются передать каких-то преступников. Чтобы меньше преступников содержать в тюрьмах, они их отправляют в Донбасс под видом освобожденных ополченцев. Это увеличивает количество переданных. Раньше такая игра проходила, но сейчас она уже надоела Донбассу. Так и возникают конфликты, несогласованность в этом вопросе», — пояснил Перенджиев.

Конечно же, списки составляются и по конкретным пленным. Указываются имена тех людей, которых бы хотели освободить с обеих сторон. Но не всегда их находят. А вместо них, как считает эксперт, украинцы «подсовывают бандитов».

Последний крупный обмен пленными между Киевом, ЛНР и ДНР состоялся два года назад — 27 декабря 2017 года. Переговоры всегда проходят очень тяжело.

«Другие проблемы – в использовании формулы. «Все на всех» или по конкретному количеству. Ну и, конечно, есть еще моменты, связанные с предложениями Киева обменять пленных под решение каких-то военных задач. Пытаются увязать обмен с решением других вопросов военно-тактического и военно-политического характера. Например, предлагают выдать конкретного пленного в обмен на сообщение какой-то определенной информации. Или, например, высказывают просьбы об открытии каких-то позиций. Бывает, просят сообщить о маршрутах передвижений военных в Донбассе. Занимаются такими видами шантажа… Пытаются надавить, спекулируя пленными», — прокомментировал Перенджиев.

Формула обмена пленными с Киевом будет известна 27-28 декабря. Обмен хотят произвести до Нового года.