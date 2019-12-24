Сирия, 24 декабря. Силы коалиции США вступили в конфликт с жителями города Камышлы в Хасаке. САА освободила несколько населенных пунктов в южной части Идлиба. Израиль обвинили в нанесении ударов по территории Дамаска, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: вели огонь по расположениям боевиков западнее Алеппо; предотвратили взрыв на магистрали Даръа — Дамаск; заняли несколько населенных пунктов в Южном Идлибе; завершили новый этап подрывных работ в Алеппо; сбили беспилотник джихадистов в Хаме; подверглись нападению неизвестных в Даръа; перебросили подкрепления на запад Алеппо.

«Тахрир аш-Шам»: обвинялась в попытке атаки на авиабазу «Хмеймим» в Латакии.

«Исламское государство»1: заявило о нападении на КПП курдских радикалов у Ас-Сусы на юго-востоке Дейр-эз-Зора.

ВС Израиля: попытались нанести удары по территории провинции Дамаск.

ВС Турции и протурецкие силы: вели перестрелки с курдскими боевиками в северной части Алеппо.

Курдские вооруженные группировки: обвинялись в минировании автомобиля на севере Ракки и в организации взрыва у Тель-Тамра в Хасаке.

Международная коалиция: во время передислокации дополнительных сил на север Хасаки сбила женщину, после чего вступила в конфронтацию с населением города Камышлы.

Провинция Дамаск

В ночь с воскресенья на понедельник Дамаск подвергся атаке израильских военных. Ракеты были выпущены с направления оккупированных Голанских высот. По данным новостного агентства SANA News, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) попыталась нанести удары к юго-востоку от столицы недалеко от населенного пункта Акраба. Тем не менее благодаря работе сирийских систем ПВО снаряды исламистов удалось перехватить. Власти Израиля до сих пор никак не прокомментировали случившееся. Предполагается, что Тель-Авив стремился нанести урон проиранским военизированным формированиям, выступающим на стороне Сирийской арабской армии (САА).

Провинция Латакия

В минувшие сутки боевики исламистских бандформирований, отряды которых базируются на северо-востоке региона, в очередной раз предприняли попытку атаки на российскую авиабазу «Хмеймим» на западе Латакии. Военный источник в сети Twitter (QalaatAlMudiq) сообщал о взрывах неподалеку от близлежащего населенного пункта Джебла. Никакой подробной информации о последствиях налета все еще не поступало.

В свою очередь правительственные войска возобновили столкновения с джихадистами на северо-востоке региона. По данным медиапортала Masar Press Agency, перестрелки отмечались в районе населенных пунктов Кабана и Аль-Хадада.

Провинция Алеппо

На севере провинции накануне возобновились взаимные обстрелы на линии соприкосновения сил курдских боевиков и союзников Турции. Twitter-канал (NotWoofers) сообщал о вооруженных стычках в районе населенных пунктов Дагилбаш и Джабрин. В ходе столкновений были задействованы военные пикапы, оснащенные крупнокалиберными пулеметными установками.

В то же время продолжила обостряться обстановка на западе Алеппо. Как передавал на своей странице в сети Twitter военный источник (AleppoAMC), части Сирийской арабской армии (САА) открыли огонь по укрепрайонам исламистов недалеко от населенного пункта Урум аль-Кубри. Позднее поступали данные о передислокации к линии фронта подкреплений САА и союзных ей формирований, которые должны принять участие в зачистке пригородов административного центра провинции.

В административном центре провинции завершился еще один этап работ по зачистке местности от следов военного присутствия боевиков вооруженной оппозиции. Согласно сведениям информагентства SANA News, инженерные части правительственных подразделений разминировали районы Ар-Рамуса, Аль-Инзират и Аль-Маари.

Провинция Дейр-эз-Зор

В юго-восточной части провинции произошла очередная вылазка террористов так называемых спящих ячеек «Исламского государства». Как передает на своей странице в Twitter военный источник (IbnSiqilli), джихадисты террористической группировки напали на один из блокпостов «Демократических сил Сирии»**** (SDF) неподалеку от города Ас-Суса. Кроме того, боевики ИГ1 также подозреваются в убийстве двух мирных жителей, тела которых были найдены поблизости от Аль-Хаваиджа.

Во второй половине дня вылеты в восточной части региона возобновили ВВС международной коалиции. Twitter-канал (deirezzor24) сообщал о том, что самолеты альянса действовали в районе поля Коноко.

Поступали неподтвержденные сообщения о неизвестных взрывах в районе Меядина. Никаких более подробных сведений о случившемся так и не поступало.

Провинция Даръа

Информационное агентство SANA News сообщало о том, что правительственным силам удалось предотвратить взрыв в провинции. Сирийские военные выявили заминированный автомобиль, в котором находилось 21 СВУ, на магистрали Дамаск — Даръа. Отмечалось, что бомбы были установлены в бочках и покрыты сеном. Ни одно из антиправительственных формирований до сих пор не взяло на себя ответственность за попытку организации взрыва.

Военный источник в сети Telegram (NovostiDamask) заявлял о новой вылазке неизвестных на дороге, пролегающей между населенными пунктами Изра и Аль-Херак. Поступали данные о том, что в результате обстрела автомобиля САА были убиты три сирийских солдата, однако официального подтверждения эта информация так и не получила.

Провинция Идлиб

Правительственные подразделения продолжили продвигаться в Южном Идлибе. Согласно данным военного источника в Twitter (AbdoZehn), исламисты потеряли населенные пункты Хирбет Мааррата и Бабулин, а также еще не менее пяти поселений. Попытка контрнаступления джихадистов на данном направлении успехом не увенчалась. Однако оппозиционные медиапорталы намеренно публиковали ложные сведения о потерях САА, дабы поднять дух в своих рядах. Перестрелки также наблюдались недалеко от города Джарджаназ.

С целью оттянуть внимание Сирийской арабской армии (САА) на другой фронт, радикалы попытались задействовать беспилотники в соседней Хаме, однако силы САР уничтожили один из них при попытке приблизиться к населенному пункту Аль-Хамра.

Провинция Ракка

Очередной взрыв, в организации которого подозреваются боевики радикальных курдских бандгрупп, произошел в зоне безопасности, сформированной в приграничных с Турцией районах. Как передавал на своей странице в сети Telegram военный источник (directorate4), сработало СВУ, заложенное в автомобиле в одном из центральных кварталов города Сулук. Детонация транспортного средства привела к гибели пяти и ранению еще порядка 20 гражданских лиц. Позднее также стало известно о том, что автомобиль «демократической армии» подорвался на мине вблизи административного центра провинции.

Провинция Хасака

В районах на севере Хасаки продолжили обнаруживаться следы военного присутствия курдских боевиков. По сведениям Twitter-канала (alkhabour21), один из мирных жителей был ранен в результате детонации мины вблизи Тель-Тамра. Напомним, члены Рабочей партии Курдистана (РПК) и Отрядов народной самообороны (YPG) заминировали данные территории прежде чем покинуть их по условиям российско-турецкого меморандума от 22 октября.

Стало известно об инциденте неподалеку от города Камышлы. Военный источник в Twitter (mediaofj) сообщает о том, что один из военных автомобилей коалиции США, прибывших в составе подкреплений еще в воскресенье, сбил женщину. О том, удалось ли сирийке выжить, до сих пор неизвестно. Позднее также сообщалось, что в том же районе произошел конфликт между американскими военными и местными жителями. Никакой информации о подробностях случившегося все еще не поступало.

1 Организация запрещена на территории РФ.