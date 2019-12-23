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В Минкомсвязи оценили всероссийские учения по устойчивой работе Рунета

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В Минкомсвязи оценили всероссийские учения по устойчивой работе Рунета

Москва, 23 декабря. Первые всероссийские учения по обеспечению устойчивой работы Рунета показали, что власти и операторы связи готовы эффективно реагировать на угрозы. Об этом сообщил замглавы Минкомсвязи РФ Алексей Соколов.

Учения по устойчивой работе Рунета, «Интернета вещей» и связи общего пользования прошли 23 декабря. Мероприятие проводило Минкомсвязи совместно с другими органами власти и операторами связи. Один из эпизодов учений прошел в IT-компании «Ростелеком-Солар» — здесь изучалась кибербезопасность объектов электроэнергетики.

«Итоги учений нам показали, что в целом и органы власти, и операторы связи готовы к эффективному реагированию на возникающие риски и угрозы, обеспечивают устойчивое функционирование и сети Интернет, и единой сети электросвязи», — цитирует слова Алексея Соколова РИА Новости.

Напомним, закон об устойчивой работе российского сегмента Интернета вступил в России в силу с 1 ноября. Он должен обеспечить стабильную работу Рунета в случае возникновения угрозы. Согласно закону, на сетях интернет-операторов должна быть установлена система фильтрации трафика, которая обеспечит надежную защиту от потенциальных угроз.

Источник: РИА Новости
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