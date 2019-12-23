Парламент Камеруна принял закон об особом статусе сепаратистских регионов

Яунде, 23 декабря. Парламентарии Камеруна приняли законопроект о предоставлении особого статуса двум англоязычным сепаратистским регионам на западе страны под общим названием Амбазония.

Как сообщает Al Jazeera, парламент Камеруна предоставил особый статус двум англоязычным регионам, чтобы попытаться решить сепаратистский кризис, жертвами которого стали уже более двух тысяч человек. При этом сами сепаратисты, по данным агентства, заявляют, что их удовлетворит только предоставление полной независимости регионам.

В законе, принятом в пятницу на специальной сессии парламента, говорится, что англоязычные северо-западные и юго-западные регионы «выиграют от особого статуса, основанного на их языковой специфике и историческом наследии».

Если сенат Камеруна утвердит данный закон, и он вступит в силу, то области, где англоязычные сепаратисты сражаются с правительственными войсками, смогут разрабатывать свою собственную политику в области образования и правосудия.

«Это уникальный закон в мировой практике», — заявил сенатор Сэмюэль Обам Ассам из правящего Камерунского народно-демократического движения, группы большинства в Сенате.

Однако конгрессмен от главной оппозиционной партии Жан-Мишель Нинтче заявил, что не верит, что закон разрешит кризис. Он подчеркнул, что англоязычные регионы «хотят федеративного государства».

Как сообщало Федеральное агентство новостей, большой национальный диалог, прошедший в Камеруне в начале октября, не принял федерализм, предложенный некоторыми англоязычными участниками и лидерами. С другой стороны, восемь рабочих комиссий предложили, среди прочего, присвоение особого статуса англоязычным регионам, завершение процесса децентрализации, эффективное осуществление которого ожидается с 1996 года, двойное гражданство для представителей камерунской диаспоры, укрепление двуязычия в административных органах, создание комиссии по установлению истины, правосудию и примирению.