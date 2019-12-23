Зеленский подписал закон уравнивающий в правах добровольцев и ветеранов АТО

Киев, 23 декабря. Добровольцы, воевавшие в Донбассе, получат статус участника боевых действий. Подписанный президентом Украины закон предусматривает предоставление статуса УБД тем, кто находился в зоне проведения так называемой анти-террористической операции не менее 30 календарных дней. Закон вступает в силу с 1 января 2020 года.

Согласно документу, участниками боевых действий признаются члены добровольческих формирований, «созданных для защиты независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины и не вошедшие в состав того или иного силового ведомства», передает УНИАН.

Верховная рада Украины 4 декабря приняла закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предоставления статуса и социальных гарантий отдельным лицам из числа участников антитеррористической операции».

Стоит отметить, что решение о предоставлении статуса УБД будет принимать межведомственная комиссия. Кроме того, необходимо будет подтвердить как минимум 30-дневное пребывание в составе такого подразделения. Также нужны будут показания трех свидетелей, а для подтверждения ранения — двух свидетелей и медицинская документация.

Отмечается, что благодаря этому документу добровольцы получат социальные гарантии, которые предусмотрены законом Украины о ветеранах и членов их семей.

Ранее ФАН сообщал, что министр внутренних дел Украины Аваков рассказал, сколько человек прошли через войну в Донбассе.