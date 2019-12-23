В Эфиопии арестовали пять подозреваемых в поджоге мечетей

Пятеро подозреваемых в поджоге мечетей района Амхара в Эфиопии были арестованы, сообщает Аljazeera со ссылкой на региональное правительство.

Аффилированная с государством компания «Fana Broadcasting Corporate» в субботу сделала заявление о том, что в городе Мота было совершено нападение на ряд мечетей и что «другие объекты были разрушены».

«Попытки экстремистов разрушить нашу богатую историю религиозной терпимости и сосуществования не имеют места в новой Эфиопии, ориентированной на процветание. Я осуждаю такие акты трусости и призываю всех миролюбивых эфиопов использовать наше глубокое знание сосуществования и наш запас уважения», — заявил лауреат Нобелевской премии мира 2019 года Абий Ахмед в своих аккаунтах Facebook и Twitter.

Нападения на мечети были подвергнуты осуждению православной церковью и Верховным советом по исламским делам Эфиопии.

Глава эфиопской комиссии по правам человека Дэниэль Беккеле считает, что региональные чиновники Амхары должны незамедлительно принять меры для расследования и привлечения виновных в содеянном к ответственности.