Сирия, 24 декабря. Военнослужащие САА нашли тайники ИГ1 с оружием израильского производства в Эль-Кунейтре. ВКС РФ продолжают работать по позициям террористов на юге провинции Идлиб. «Джебхат ан-Нусра»1 не прекращает провокации на северо-востоке Латакии, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: продолжают работать по позициям террористов «Хайят Тахрир аш-Шам» на юге провинции Идлиб.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: выпустили ракеты по позициям джихадистов в предместьях городов Таль-Манис и Джарджаназ; нашли тайники ИГ с оружием израильского производства в Эль-Кунейтре; понесли потери из-за нападения неизвестных в Даръа.

«Джебхат Фатх аш-Шам»1 («Джебхат ан-Нусра»): заявила о нанесении урона «Хезболле» на северо-востоке Латакии.

Провинция Латакия

Как утверждает связанный с боевиками источник в Telegram (@ogn55), союзная Дамаску организация «Хезболла» понесла урон в результате действий террористов на северо-востоке Латакии. По его данным, это произошло в ходе столкновений в окрестностях города Кабана. Утверждается, что, в частности, был убит один из командиров проправительственных сил. Дислоцирующиеся на окраинах «Большого Идлиба» бандгруппы «Джебхат Фатх аш-Шам» (деятельность запрещена в РФ) и подконтрольных «ан-Нусре» формирований систематически нарушают режим прекращения в зоне деэскалации. Из-за этого Сирийская арабская армия (САА) уже была вынуждена возобновить освободительное наступление на юге террористического анклава.

Провинция Даръа

В провинции Даръа произошло новое нападение неизвестных боевиков на позиции правительственных войск САР. Согласно информации Masar Press Agency, в городе Анхиль к северу от административного центра региона был убит один сирийский военный, другой солдат получил ранения. Напомним, юго-запад страны был освобожден летом 2018 года в ходе совместной операции подразделений САА и ВКС РФ. Многие более умеренные группировки тогда добровольно сдали свои опорные пункты и сложили оружие, заявив о решении пойти на примирение с законным правительством. Некоторые из их членов, однако, затем начали вести подпольную деятельность против сирийской армии и официального Дамаска.

Провинция Идлиб

Российская авиация продолжает бомбардировки укрепрайонов «ан-Нусры» и других террористических группировок на юге провинции Идлиб. По сведениям Twitter-канала Rojava Network, авиаударам подверглись расположения джихадистов в окрестностях городов Маар-Шурин, Хиш, Кафр-Набаль, Маарет ан-Нуман и ряда других населенных пунктов. Данные о масштабе урона, причиненного исламистам, в настоящий момент уточняются.

Правительственные силы развивают освободительную операцию в южной части Идлибской зоны. Как передает Aleppo Media Center, военнослужащие САА недавно выпустили ракеты по позициям боевиков в предместьях городов Таль-Манис и Джарджаназ к юго-востоку от Идлиба. Ранее сирийские части при поддержке ВКС России смогли освободить обширные территории в этом районе и подойти почти вплотную к этим населенным пунктам.

Провинция Эль-Кунейтра

Сирийские военные в ходе прочесывания районов провинции Эль-Кунейтра, очищенных от террористов, обнаружили тайники с вооружениями и боеприпасами боевиков, некоторые из которых были произведены в Израиле, сообщает агентство SANA. В частности, были найдены крупные подземные схроны. Оттуда были изъяты самодельные взрывные устройства, противотанковые мины, гранаты, ракеты, средние и тяжелые пулеметы, 120-мм минометы и многое другое. Отмечается, что почти все это было обнаружено в бывших местах дислокации бандформирований «Исламского государства»1 (запрещено в РФ).

1 Организация запрещена на территории РФ.