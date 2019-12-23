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Путин назвал «общей виной России» ситуацию в Чечне в 90-е годы

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Путин назвал «общей виной России» ситуацию в Чечне в 90-е годы

Москва, 23 декабря. Ситуация в Чечне в 90-е годы является «общей виной России». Об этом заявил президент России Владимир Путин.

На встрече с представителями общественности по вопросам развития сельского хозяйства и сельских территорий в РФ, которая прошла в понедельник, глава российского государства поделился своими воспоминаниями касательно разговора с первым президентом Чечни. 

Тогда он рассказал российскому лидеру, что «в Чечне раньше нужно было быть либо членом банды, либо иметь свою банду — жить было по-другому невозможно». По словам первого президента республики, у него была своя банда.

«Но это не столько их, наверное, была вина, сколько наша общая вина — России, что довела до такого состояния», — подчеркнул Путин.

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