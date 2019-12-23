Путин назвал «общей виной России» ситуацию в Чечне в 90-е годы

Москва, 23 декабря. Ситуация в Чечне в 90-е годы является «общей виной России». Об этом заявил президент России Владимир Путин.

На встрече с представителями общественности по вопросам развития сельского хозяйства и сельских территорий в РФ, которая прошла в понедельник, глава российского государства поделился своими воспоминаниями касательно разговора с первым президентом Чечни.

Тогда он рассказал российскому лидеру, что «в Чечне раньше нужно было быть либо членом банды, либо иметь свою банду — жить было по-другому невозможно». По словам первого президента республики, у него была своя банда.