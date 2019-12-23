Действия Турции в Ливии угрожают масштабным кровопролитием на Ближнем Востоке

Москва, 23 декабря. Поставки турецкого оружия террористам Правительства национального согласия (ПНС) Ливии могут обернуться масштабным конфликтом, в который окажутся втянутыми все страны Ближневосточного региона. Об этом заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Федеральное агентство новостей узнало подробности военного вмешательства Турции в Ливию. Журналистам ФАН удалось выяснить, что Турция осуществляет поставки вооружения боевикам ПНС Ливии, которые связаны с запрещенными в России террористическими группировками «Исламское государство»1, «Аль-Каида»1 и «Братья-мусульмане»1. Доставка военных грузов в Ливию осуществляется по морю и суше. Турция снабжает террористов ПНС Ливии техникой, вооружением, боеприпасами и ударными беспилотными летательными аппаратами. Кроме того, Анкара направляет в Ливию своих военных инструкторов и боевиков.

Дандыкин отметил, что участие Турции в ливийском конфликте является очевидным. По его словам, турецкие беспилотники активно использовались террористами ПНС в боевых действиях против Ливийской национальной армии. Он также добавил, что Россия занимает взвешенную позицию и поддерживает диалог со всеми сторонами конфликта в Ливии, однако Анкаре это не нравится, передает Nation News.

«Концептуально, сейчас по многим вопросам стороны находят общие интересы, и интересы превалируют над тем, что происходит в Ливии. Поставки таких БПЛА происходили, но, я думаю, что здесь восторжествует здравый смысл и мы не получим такого конфликта, который произошел в Сирии, к примеру. Ближний Восток может не пережить такого конфликта, очень много интересантов», — подчеркнул Дандыкин.

В настоящее время незначительная часть Ливии находится под контролем террористов Правительства национального согласия, которое было искусственно создано при поддержке лишь 12 стран-участниц ООН. Восточная часть республики контролируется законным правительством Ливии, которое было признано многими арабскими государствами.

В 2014 году Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара начала контртеррористическую операцию «Аль-Карама», целью которой является освобождение Ливии от террористов, захвативших часть республики после государственного переворота в 2011 году.

В апреле 2019 года ЛНА начала новый этап операции «Аль-Карама», в рамках которой ливийские войска намерены освободить столицу республики и северо-западные районы страны от боевиков, которые связаны с террористическими группировками. В данный момент ЛНА контролирует более 90% территории Ливии.

1 Организация запрещена на территории РФ.