Сирия, 23 декабря. САА освободила еще пять деревень на границах «Большого Идлиба». ВВС международной коалиции возобновили вылеты в районе месторождения Коноко в Дейр-эз-Зоре. «Нусра»*** заявила о задержании двух подозреваемых с связях с ИГ1 лиц в Идлибе, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обмениваются ударами с исламистами в западной части Алеппо; заняли еще пять поселений на юге провинции Идлиб.

«Тахрир аш-Шам»: заявила об аресте трех подозреваемых в связях с ИГ лиц в Идлибе.

«Исламское государство»1: подозревается в убийстве двух гражданских лиц на юго-востоке Дейр-эз-Зора.

Курдские вооруженные группировки: подверглись атаке недалеко от города Ракка.

Международная коалиция: осуществила вылеты над районом месторождения Коноко в Восточном Дейр-эз-Зоре.

Провинция Алеппо

Медиапортал Step News Agency сообщает о том, что на юго-западе от Алеппо вновь фиксируются взаимные обстрелы между правительственными войсками и джихадистами вооруженной оппозиции. Артиллерия Сирийской арабской армии (САА) обстреливает оборонительные сооружения радикалов недалеко от населенного пункта Джазрайя. Напомним, поводом для возобновления боевых действий на данном направлении послужило начало подготовки джихадистов к полномасштабному наступлению. Так, накануне «Джебхат ан-Нусра»1*** заявила о тренировке 15 террористов-смертников для атак на позиции сил САР в данном районе.

Как стало известно ранее, САА, в свою очередь, направила в прифронтовую зону дополнительные отряды, дабы предупредить возможные нападки со стороны боевиков и зачистить прилегающие к административному центру провинции территории , тем самым обезопасив жилые кварталы Алеппо.

Провинция Дейр-эз-Зор

Военный источник в сети Twitter (deirezzor24) сообщает о том, что на оккупированной «Демократическими силами Сирии»**** (SDF) территории вновь произошло нападение неизвестных. Мужчина из числа мирных жителей по имени Мохаммед аль-Огайла, а также еще один сириец, личность которого пока не была установлена, были убиты недалеко от города Аль-Хаваидж. Предполагается, что вылазка могла быть осуществлена террористами «Исламского государства», действующими подпольно в составе «спящих ячеек».

Между тем вылеты над районами Восточного Дейр-эз-Зора возобновили ВВС западной коалиции во главе с США. Военные самолеты международного альянса были замечены недалеко от месторождения Коноко. Как известно, Вашингтон стремится оградить богатые энергоресурсами территории провинции от посягательств ИГ, дабы продолжить самостоятельно осуществлять незаконную добычу и вывоз сирийской нефти.

Провинция Идлиб

В южной части провинции продолжаются боестолкновения на линии разграничения правительственной армии и боевиков вооруженной оппозиции. Как передает Twitter-канал (HalabTodayTV), сирийские военнослужащие нанесли удары по зонам дислокации исламистов террористической коалиции «Тахрир аш-Шам», возглавляемой «Джебхат ан-Нусрой», в районе населенных пунктов Джарджаназ, Тель-Манас, Аль-Гадфа и Дейр аш-Шарки. Стало известно, что в результате последних столкновений под контроль Сирийской арабской армии (САА) перешли деревни Кафр Басин, Дар ас-Салям, Ас-Салихия, Такана и Аль-Хадиса.

Между тем военный источник в сети Twitter (HKaaman) сообщает том, что джихадисты «ан-Нусры» возобновили рейды на подконтрольной им территории в рамках спецоперации по выявлению подпольных ячеек «Исламского государства». Обыски привели к аресту троих подозреваемых в сотрудничестве с ИГИЛ1 лиц в районе населенных пунктов Зардана и Кафр-Нэш.

Провинция Ракка

Поступила информация о еще одном взрыве в провинции Ракка. Как передает Telegram-канал (NovostiDamask), на этот раз СВУ сработало в окрестностях административного центра провинции на занимаемой курдскими боевиками территории. На бомбе, которая была заложена на окраине дороги, подорвался автомобиль «Демократических сил Сирии» (SDF). Более подробные данные о последствиях случившегося в настоящий момент выясняются. По предварительным сведениям, взрывное устройство было установлено джихадистами «Исламского государства», осуществляющими подпольную деятельность.

1 Организация запрещена на территории РФ.