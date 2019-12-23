Дзюбу признали футболистом года в России

Санкт-Петербург, 23 декабря. Российский футбольный союз (РФС) и издание «Спорт-Экспресс» назвали Артема Дзюбу лучшим игроком 2019 года.

Нападающий петербургского ФК «Зенит» и капитан национальной сборной Артем Дзюба во второй раз стал лучшим игроком страны. В этом году он забил 25 голов и отдал 23 результативных передачи.

В составе «Зенита» Дзюба выиграл чемпионат России 2018/19, стал лучшим по системе «гол+пас». Вместе со сборной он досрочно вышел на ЧЕ-2020, принял участие в отборочных турнирах, получил звание снайпера сборной.

Футболист на шесть мячей отстает от Александра Кержакова, который в составе сборной забил 30 голов.

Несмотря на большой успех, у Дзюбы были сложные отношения с фанатами. Они нередко критиковали его за игру и ожидали большего. В особенности, это касалось матчей с московским «Спартаком», которые не стеснялись в выражениях.

В этом году 31-летний игрок также решил попробоваться в кино. Он сыграет самого себя в фильме «Я не Дзюба». Футболисту будет носить ангельские крылья и помогать подростку, который страдает от лишнего веса.