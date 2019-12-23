Москва, 23 декабря. Газопровод «Северный поток — 2» будет достроен, несмотря на санкции со стороны США. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

По его словам, у компании «Газпром» есть альтернативные варианты по прокладке газопровода. На это может уйти немного больше времени, однако ничего страшного в этом нет, заверил глава Кабмина.

«Это все равно месяцы, месяц туда, месяц обратно. На несколько месяцев больше. Какая катастрофа? Никакой катастрофы нет, особенно в условиях, когда мы договорились с украинцами по транзиту», — цитирует слова Дмитрия Медведева ТАСС.

Ранее Сенат Конгресса США одобрил законопроект об оборонном бюджете на 2020 финансовый год, который обязывает Вашингтон ввести санкции в отношении газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Документ подписал президент США Дональд Трамп. На фоне этого базирующаяся в Швейцарии компания Allseas, которая занимается укладкой труб для трубопровода «Северный поток — 2», уведомила о приостановке работ.

МИД РФ отмечал, что возможные санкции со стороны США в отношении газопровода «Северный поток — 2» не будут для Москвы неожиданностью. В российском внешнеполитическом ведомстве отмечали, что проекты, которые Россия разрабатывает совместно со странами Европы, коммерчески обоснованы и укрепляют энергетическую безопасность европейских стран.

Напомним, строительство «Северного потока — 2» поддерживает ряд европейских государств, заинтересованных в бесперебойных поставках российского газа. США и Украина выступают против реализации проекта. Вашингтон видит в лице России конкурента, так как газ из РФ может помешать американским компаниям выйти на европейский рынок со своим более дорогим сжиженным топливом.