МИД Украины передал России ноту протеста из-за визита Путина в Крым

Киев, 23 декабря. МИД Украины выразил протест РФ из-за визита президента России Владимира Путина в Крым и открытия железнодорожного сообщения через Керченский пролив. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В министерстве отметили, что по-прежнему считают строительство моста без согласования Киевом грубым нарушением международных норм, в том числе Конвенции ООН по морскому праву.

«Российской стороне передана соответствующая нота протеста», — сообщили в МИД Украины.

Украинская сторона потребовала от Москвы «прекратить противоправные действия и любую деятельность на временно оккупированных Российской Федерацией территориях Украины — в Автономной Республике Крым и городе Севастополе».

Напомним, в понедельник, 23 декабря, Владимир Путин открыл железнодорожную часть Крымского моста, соединяющего полуостров с материковой частью России. Президент совершил поездку на рельсовом автобусе из Керчи в Тамань.

Российский лидер заявил, что строительство Крымского моста окажет влияние на экономику и дает уверенность в будущей реализации масштабных инфраструктурных проектов, передает «Газета.ру».

Напомним, Крым воссоединился с Россией в марте 2014 года. На референдуме, прошедшем после государственного переворота в Киеве, абсолютное большинство жителей полуострова, более 90% крымчан, высказались за возвращение в состав РФ.