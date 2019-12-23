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Экономика

В Госдуме рассказали о преимуществах российской пенсионной системы

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В Госдуме рассказали о преимуществах российской пенсионной системы

Пресс-служба Пенсионного фонда России (ПФР) сообщила о размерах пенсий для лиц, обратившихся позже положенного срока для ее получения. При уходе на заслуженный покой на 5 лет позже, чем это предусмотрено законодательством, ее величина вырастет на 42%. Если на 10 лет — то более чем в 2 раза. В абсолютных числах среднемесячный доход «отсроченного» пенсионера составит 22 434,3 и 35 542,78 рублей в месяц соответственно.

Подобная норма используется во многих, в том числе и международных пенсионных системах, и призвана она дать возможность пожилым гражданам продолжить работать, если у них возникнет такое желание. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей рассказала член комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«У нас в настоящий момент пенсионная система в некотором роде деформирована — в том плане, что ни в одной стране мира нет понятия «работающий пенсионер»: люди или работают, или получают пенсию. В России же предусмотрены выплаты в том числе и пенсионерам, ходящим на работу.

Но не скажу, что это происходит от хорошей жизни — в силу незначительности пенсионных выплат они воспринимаются гражданами в основном как некое подспорье к их основному доходу», — рассказала собеседница ФАН.

По ее словам, в этой связи государство, понимая всю сложность ситуации, не отменило пенсии для работающих пенсионеров, а просто перестало их индексировать, чтобы хоть как-то сохранить стабильность ПФР — таким образом, индексации происходят только после того, как человек бросает работу.

В Госдуме рассказали о преимуществах российской пенсионной системы

«Однако для тех, кто решил полностью отказаться от пенсионных выплат на время продолжения своего «сверхурочного» рабочего стажа, государство действительно может увеличить ежемесячные выплаты более чем в 2 раза, — добавила парламентарий. — В общем-то, это никакие не новшества, данная система действует уже довольно давно — интерес к ней вновь возник из-за того, что размер пенсий начал существенно расти.

Это произошло благодаря пенсионной реформе в 2018 году — размер выплат увеличился сразу на тысячу рублей. И этот рост будет продолжаться вплоть до 2024 года, в котором средняя величина пенсий достигнет отметки в 20 тысяч рублей».

По мнению Бессараб, наша пенсионная система в настоящий момент не сильно отличается от пенсионных систем других цивилизованных стран. В то же время есть страны, где пенсии не выплачиваются вовсе. А в США их обязательно надо застраховывать — иначе есть риск остаться вообще без денег в старости.

«В России же государство выплачивает пенсии всем без исключения — даже тем гражданам, кто по каким-либо причинам не работал ни дня в своей жизни», — рассказала депутат Госдумы о преимуществах пенсионной системы РФ.

© 2019 Федеральное агентство новостей
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