В Госдуме рассказали о преимуществах российской пенсионной системы

Пресс-служба Пенсионного фонда России (ПФР) сообщила о размерах пенсий для лиц, обратившихся позже положенного срока для ее получения. При уходе на заслуженный покой на 5 лет позже, чем это предусмотрено законодательством, ее величина вырастет на 42%. Если на 10 лет — то более чем в 2 раза. В абсолютных числах среднемесячный доход «отсроченного» пенсионера составит 22 434,3 и 35 542,78 рублей в месяц соответственно.

Подобная норма используется во многих, в том числе и международных пенсионных системах, и призвана она дать возможность пожилым гражданам продолжить работать, если у них возникнет такое желание. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей рассказала член комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«У нас в настоящий момент пенсионная система в некотором роде деформирована — в том плане, что ни в одной стране мира нет понятия «работающий пенсионер»: люди или работают, или получают пенсию. В России же предусмотрены выплаты в том числе и пенсионерам, ходящим на работу. Но не скажу, что это происходит от хорошей жизни — в силу незначительности пенсионных выплат они воспринимаются гражданами в основном как некое подспорье к их основному доходу», — рассказала собеседница ФАН.

По ее словам, в этой связи государство, понимая всю сложность ситуации, не отменило пенсии для работающих пенсионеров, а просто перестало их индексировать, чтобы хоть как-то сохранить стабильность ПФР — таким образом, индексации происходят только после того, как человек бросает работу.

«Однако для тех, кто решил полностью отказаться от пенсионных выплат на время продолжения своего «сверхурочного» рабочего стажа, государство действительно может увеличить ежемесячные выплаты более чем в 2 раза, — добавила парламентарий. — В общем-то, это никакие не новшества, данная система действует уже довольно давно — интерес к ней вновь возник из-за того, что размер пенсий начал существенно расти. Это произошло благодаря пенсионной реформе в 2018 году — размер выплат увеличился сразу на тысячу рублей. И этот рост будет продолжаться вплоть до 2024 года, в котором средняя величина пенсий достигнет отметки в 20 тысяч рублей».

По мнению Бессараб, наша пенсионная система в настоящий момент не сильно отличается от пенсионных систем других цивилизованных стран. В то же время есть страны, где пенсии не выплачиваются вовсе. А в США их обязательно надо застраховывать — иначе есть риск остаться вообще без денег в старости.