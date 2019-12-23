МИД ФРГ выразил глубокую озабоченность усилением боевых действий в сирийском Идлибе

Берлин, 23 декабря. МИД Германии заявил об обеспокоенности в связи с усилением боевых действий в Идлибе на северо-западе Сирии и призвал к немедленному перемирию.

В официальном заявлении говорится, что повторные атаки со стороны Сирии и союзников осуждаются министерством иностранных дел ФРГ.

«Мы очень озабочены усилением боевых действий в Идлибе в последние дни​​​. Атаки на гражданскую инфраструктуру и медицинские объекты мы осуждаем со всей решимостью», — говорится в сообщении.

Также в МИД Германии указали, что гуманитарная ситуация в Идлибе остается катастрофической, призвав стороны к «немедленному прекращению атак и установлению долгосрочного перемирия». Согласно тексту заявления, ситуация в Идлибе наглядно показывает, «насколько необходима гуманитарная помощь и необходимые для этого каналы доступа в Сирии».

«Мы с нашими партнерами в СБ ООН будем усиленно работать над решением, которое сделает возможным использование необходимых для оказания помощи пограничных пунктов после 10 января. Призываем всех членов СБ ООН поддержать компромисс», — отметили в МИД Германии.

Сирийские правительственные силы продолжают наступление на юго-востоке Идлиба в рамках антитеррористической операции. Напомним, армия САР установила контроль над поселением в сирийской провинции. Российский Центр примирения враждующих сторон в республике ранее сообщил, что правительственные войска САР отразили наступление боевиков в населенном пункте Карратин-Эль-Кебира в сирийском Идлибе.

Отметим, востоковед Андрей Онтиков рассказал, что антитеррористическая операция России и Сирии в идлибской зоне деэскалации необходима для возвращения всех сирийских территорий под контроль Дамаска.