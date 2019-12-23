Донбасс сегодня: дезертир из ВСУ перешел на сторону ДНР, украинские офицеры избивают рядовых

Донбасс, 23 декабря. Украинский солдат после успешной спецоперации НМ ДНР перешел на сторону республики. В украинской армии процветают неуставные отношения. Солдаты тоннами сбывают «излишки» топлива перед ротацией. Последние новости Новороссии в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

За прошедшие сутки вооруженные силы Украины обстреляли населенные пункты ДНР и ЛНР 7 раз. Под огнем из 82-мм минометов, боевых машин пехоты, гранатометов и стрелкового орудия были Донецк, Коминтерново, Желобок и другие поселки.

В ВСУ растет количество дезертиров

Как сообщает представитель оборонного ведомства ДНР Ринат Айгистов, недавно стало известно, что в Волновахе полицией задержан очередной беглец из украинской армии. Военнослужащий 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ, отсутствующий с 20 декабря в расположении части, задержан в магазине при попытке приобретения алкогольных напитков.

Также известен факт, что в 56-й отдельной мотопехотной бригаде ВСУ отсутствуют самовольно покинувшие боевой пост семеро военнослужащих. На место дислокации бригады прибыла проверка из штаба силовой операции для проведения разбирательства по факту бегства военнослужащих с оружием. После публикаций в СМИ о том, что боец бригады ударился в бега, информация стала известна командиру батальона Красову, и по месту жительства сбежавшего солдата в Херсонскую область командир отправил группу розыска, которая, угрожая супруге дезертира, устроила засаду в его квартире. Местонахождение всех сбежавших из 56-й бригады солдат до сих пор неизвестно. Командующий состав проводит с подчиненными беседы о неразглашении истинной ситуации с массовым дезертирством.

Уже в понедельник стало известно, что рядовой 56-ой бригады Виталий К., перешел на сторону ДНР в результате успешно проведенной операции по выведению военнослужащего ВСУ с украинской территории. Сейчас перебежчик активно дает показания на командиров своего соединения. В Народной милиции ДНР корреспонденту ФАН сообщили, что беглец сам вышел на военных республики и запросил помощь, которая была ему оказана.

Офицеры избили солдата за попытку разоблачения коррупции

Представитель пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщил, что в отношении одного из рядовых бойцов 40-й артиллерийской бригады ВСУ командирами были применены меры физического воздействия. Бойца избили командир взвода и ефрейтор за попытку разоблачить схемы хищений топлива в подразделении. Оба командира во время драки находились в состоянии алкогольного опьянения. В бригаду по указанному факту неуставных отношений и насилия над подчиненным прибыли сотрудники правоохранительных органов. Пострадавший военнослужащий доставлен в больницу с переломами ребер и черепно-мозговой травмой.

Военнослужащие украли и пытались продать дизтопливо

Перед скорым уходом 14-й механизированной бригады ВСУ на ротацию, в данном соединении фиксируются массовые хищения и кражи военного имущества, сообщает Народная милиция ЛНР. В Новоайдаре Луганской области военная полиция Украины задержала двух военнослужащих бригады, которые пытались продать 600 литров украденного со складов дизельного топлива. Один из подозреваемых является офицером. Задержанные не стали спорить с правоохранительными органами и признались, что решили продать «излишки» топлива, так как бригада уходит на место постоянной дислокации.