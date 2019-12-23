Врачи не отпустили Заворотнюк домой на новогодние праздники

Москва, 23 декабря. Врачи реабилитационной клиники не отпустят Анастасию Заворотнюк домой встречать Новый год. Настойчивые просьбы родственников не помогли. Врачи понимают, что родным хотелось бы встречать 2020 год в обществе артистки, но медики не хотят рисковать.

Состояние актрисы все еще оценивается как тяжелое, но родственникам разрешили навещать пациентку в любое время. Вероятно, родственники будут встречать Новый год в больничной палате, передает телеграм-канал «Mash».

Известная актриса замужем за фигуристом Петром Чернышевым. У пары в прошлом году родилась дочь. Также у Заворотнюк от предыдущего брака есть двое детей.

Напомним, что 13 сентября Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию из-за резкого ухудшения состояния здоровья. Актриса боролась с раком мозга — операция, по некоторым данным, была сделана в Германии. Согласно одной из версий, причиной развития онкологического заболевания могла стать процедура ЭКО. По другой — попытка омолодиться при помощи стволовых клеток. В сети поползли слухи, что у нее глиобластома, а сама опухоль неоперабельна.

«Публикации являются лишь реакцией на выпады в прессе, на которые мы вынуждены отвечать, чтобы оградить от домыслов людей, действительно переживающих за Настю» , — сообщили родные Анастасии.

В группе поддержки актрисы в Instagram пишут, что с ней все будет хорошо. Необходимы только терпение и спокойствие.

Ранее ФАН сообщал, что родственники российской актрисы опубликовали фотографии журналистов, которые преследуют известную актрису в погоне за сенсацией, а также пытаются подкупить персонал больницы, чтобы получить информацию о ее состоянии.