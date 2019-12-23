Лавров обсудил с турецким коллегой оказание помощи Сирии

Москва, 23 декабря. Министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили оказание гуманитарной помощи Сирийской Арабской Республике (САР) и меры по урегулированию конфликта в Ливии.

Как сообщает МИД РФ, беседа состоялась по инициативе Анкары.

«Главы внешнеполитических ведомств обсудили процесс мирного урегулирования в САР, включая проблематику оказания гуманитарной помощи населению Сирии», — говорится в сообщении.

Ранее МИД РФ заявил о том, что страны Запада используют трансграничную помощь Сирии для подрыва суверенитета и целостности страны. Законное правительство Сирии обратилось к ООН с требованием прекратить трансграничное гуманитарное содействие, не согласованное официальным Дамаском. В ответ США и их союзники заблокировали проект нового механизма трансграничной помощи, разработанный российской стороной.

Военный эксперт Александр Перенджиев отметил, что США виноваты в срыве гуманитарных поставок Сирии. По его словам, в Вашингтоне придумали схему, согласно которой под видом гуманитарных конвоев их военные могли бы спокойно передвигаться по Сирии и поддерживать курдских боевиков, оставляя при этом без помощи само население.