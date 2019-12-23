Видео с места теракта в сирийской провинции Ракка появилось в Сети

Москва, 23 декабря. Появились первые кадры с места теракта в городе Сулук на севере Сирии. Взрыв произошел в городе Сулук, который расположен на севере провинции Ракка.

В результате взрыва погибли пять мирных жителей, несколько человек получили тяжелые ранения. По предварительным данным, на воздух взлетела машина со взрывчаткой, которая была припаркована на одной из центральных улиц города. В Сети был опубликован видеоролик, на кадрах которого запечатлены первые минуты после взрыва.

Напомним, 9 октября власти Турции объявили о начале военной операции «Источник мира», которая направлена против курдских террористов на севере Сирии. В рамках операции Анкара планировала создать зону безопасности в северо-западных районах Сирии, которые граничат с Турцией.

Операция Анкары была направлена против курдских террористов, захвативших восточный берег Евфрата под предлогом борьбы с боевиками группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ). При этом курдские боевики не воевали против террористов ИГ, так как многие из них входят в состав курдских вооруженных формирований.

17 октября в Анкаре состоялись переговоры с участием президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и вице-президента США Майка Пенса, по итогам которых турецкая сторона объявила о временной приостановке операции на севере Сирии, чтобы позволить курдам выйти из приграничных с Турцией районов Сирии.

Позднее США объявили о завершении вывода курдских террористов из зоны безопасности на севере Сирии. Однако курдские боевики продолжают осуществлять провокации, направленные против мирного населения Сирии и турецких военных.

Так, 1 декабря курдские боевики устроили теракт в городе Телль-Халаф на севере провинция Хасака, жертвами которого стали десятки ополченцев протурецких формирований.

Похожий теракт произошел 26 ноября в Телль-Халафе. Жертвами взрыва, который устроили курдские террористы стали 17 человек, 20 получили тяжелые ранения. До этого курдские боевики устроили теракты в городах Камышлы и Аль-Баб. На этом фоне обещания турецкой стороны сохранить военное присутствие на севере Сирии до полного очищения региона от курдских террористов выглядит вполне закономерным.

1 Организация запрещена на территории РФ.