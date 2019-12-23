В Госдуме рассказали, как новая база законов облегчит жизнь малому бизнесу

Президент РФ Владимир Путин назвал безобразной ситуацию с бюрократическими помехами, мешающими работе малого бизнеса. Новая законодательная база для регулирования бизнеса уже разрабатывается, но усилия по ее созданию нужно форсировать. Об этом заявил член комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, депутат Владимир Бокк.

На встрече с общественностью, во время которой обсуждались вопросы развития сельского хозяйства, один из ее участников обратил внимание Путина на ужесточение требований противопожарной безопасности. Президента попросили подумать над тем, чтобы убрать ненужные нормы, тормозящие развитие предприятий.

«Это, конечно, анекдотично выглядит, но в то же время безобразно. Поэтому такие распоряжения уже даны», — подчеркнул российский лидер.

По словам главы государства, российские власти к концу 2020 года собираются провести так называемую «регуляторную гильотину», которая отменит все лишние механизмы регулирования.

Как рассказывает Владимир Бокк, президент уже поручил правительству и Государственной думе пересмотреть всю законодательную базу касательно регулирования бизнеса, которая на текущий момент является устаревшей.

«Рост экономики может быть только благодаря развитию малого и среднего бизнеса, — пояснил Бокк в беседе с Федеральным агентством новостей. — Поэтому сегодня нужна новая законодательная база, которая бы отвечала времени и тем задачам, которые ставит президент. К этой работе уже приступили, но ее нужно форсировать, потому что время летит быстро. Был определен срок, а именно конец 2020 года. К этому времени основная масса законодательной базы должны быть пересмотрена. Так или иначе на федеральном уровне необходимо создать те условия для бизнеса, которые позволяли бы ему работать», — объяснил Бокк.

Парламентарий указал, что в регионах сложность ведения малого бизнеса отличается, так как в них создаются разные условия.

«Инвестиционная привлекательность и условия для бизнеса определяются разными параметрами, в том числе самими регионами. К тому же текущей законодательной базы было бы достаточно, если бы не было двоякого толкования в регионах», — указывает депутат.

С одной стороны, государство пытается жестко регулировать малый бизнес, но, с другой стороны, чиновники кое-где проявили «творческую инициативу», говорит председатель Санкт-Петербургской ассоциации малого бизнеса в сфере потребительского рынка Алексей Третьяков.

«Малый бизнес должен развиваться в России как во всех цивилизованных странах. Это не только основа экономики, но и новые рабочие места. Но самое важное, малый бизнес — это фундамент социальной стабильности. Он является источником среднего класса, которые пытается утихомиривать все серьезные протестные явления», — добавил эксперт.

Ранее, в июне Путин анонсировал скорую либерализацию законодательства и укрепление прав собственности. Он указал, что это позволит повысить прозрачность деловой среды и исключить случаи давления правоохранительных или любых других государственных органов на бизнес.