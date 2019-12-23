Зрители ужаснулись изменениям во внешности 75-летней Вертинской

Москва, 23 декабря. Народная артистка РСФСР Анастасия Вертинская впервые за долгое время появилась на экранах. Зрители, увидевшие выпуск телепрограммы с артисткой, признаются, что с трудом узнали ее.

Вертинская стала одной из героинь программы «Ты не поверишь» на телеканале НТВ. Сюжет был посвящен 75-летию актрисы. Авторы программы заявили, что Анастасия Вертинская «выглядит лет на 20 моложе» своего возраста, и напомнили об исчезновении артистки с экранов и сцены два десятилетия назад.

Пользователи Сети, увидевшие выпуск передачи, заявили, что с трудом узнали Вертинскую, которая по праву считалась одной из красивейших актрис советского кино. По мнению зрителей, артистка зря прибегла к услугам пластической хирургии и косметологов в попытках обмануть природу. Некоторые из пользователей Сети и вовсе ужаснулись изменениям во внешности 75-летней Вертинской, передает ФБА «Экономика сегодня».

«Вертинская какая была красивая — молодая, а сейчас вообще не похожа на себя стала», — заявил один из комментаторов. «Искорежила себя Вертинская до страшноты», — отметил другой пользователь. «Давно не видела Вертинскую. Это ужас», — заявил еще один юзер.

Напомним, 19 декабря Анастасии Вертинской исполнилось 75 лет. Актриса играла в театрах «Современник» и в московском художественном театре имени Чехова. Широкую известность Вертинская получила благодаря ролям в фильмах «Алые паруса», «Человек-амфибия», «Анна Каренина» и других.