Путин рассекретил, какие напитки предпочитает традиционному чаю

Москва, 23 декабря. Российский президент Владимир Путин рассказал, что предпочитает традиционному чаю и кофе сбор из алтайских трав.

В Адыгее в понедельник глава российского государства встретился с представителями общественности, совещание касалось вопросов развития сельского хозяйства и сельских территорий в России. Председатель первого чайного кооператива Серафим Тимченко поинтересовался у Владимира Путина, какой сорт чая он пил из стакана в металлическом подстаканнике во время движения в поезде по Крымскому мосту.

«Я пью вообще такие заваренные, облитые кипятком травы из Алтая», — рассказал российский президент.

Серафим Тимченко указал на спекуляции с пригодной для выращивания чая землей, а это негативно влияет на ценообразование. Он подчеркнул, что земли находятся в Сочи, однако в 90-е годы их начали использовать под застройку. Тимченко обратил внимание, что в настоящее время распродажа земель остановлена.

Владимир Путин отметил, что земель, где можно выращивать чай, не так много — около 1 млн га всего в целом. Именно поэтому к ним нужно относиться особо бережно, заметил российский президент. Глава российского государства также напомнил, что законодательство России предусматривает ограничения касательно перевода земель сельхозназначения в другие категории.

В понедельник Путин открыл движение по железнодорожной части Крымского моста. Российский президент проследовал на поезде по переходу из Крыма в Тамань.