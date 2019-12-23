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В Роспотребнадзоре дали рекомендации, как правильно разбавлять алкоголь

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В Роспотребнадзоре дали рекомендации, как правильно разбавлять алкоголь

Москва, 23 декабря. Специалисты Роспотребнадзора в преддверии Нового Года дали россиянам советы, как правильно разбавлять водой крепкий алкоголь.

Согласно сообщению пресс-службы Роспотребнадзора, алкоголь крепче 15 градусов, произведенный в результате перегонки, рекомендуется разбавлять водой.

По данным ведомства, наиболее оптимальными пропорциями являются 1 к 3, передает «Газета.ру».

Кроме того, специалисты подчеркнули, что для взрослого человека безопасная доза чистого спирта – не более 15 миллилитров, что эквивалентно 150 граммам водки или половине бутылке вина.

Крайне нежелательно употреблять алкоголь на голодный желудок и смешивать с газированными напитками, отметили в Роспотребнадзоре.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, как с помощью зажигалки проверить качество крепкого алкоголя. По словам руководителя Центра разработки национальной алкогольной политики Павла Шапкина, необходимо налить немного напитка в столовую ложку и пожечь. Если продукт содержит этиловый спирт, то цвет пламени будет голубым, что говорит о доброкачественности алкоголя.

Если же пламя имеет зеленый оттенок, то от напитка следует отказаться. Бутылку вместе с содержимым, необходимо отнести в полицию. Зеленое пламя возникает при горении метилового спирта, из которого производят контрафактный алкоголь.

Источник: «Газета.ру»
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