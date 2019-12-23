Глава террористического ПНС Ливии Файез Саррадж предпочел арабским странам Турцию

Глава так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж предпочел Турцию другим арабским странам, сообщает издание Al-Arabiya. В своем заявлении после встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом Саррадж отметил, что у него «не было иного выбора, кроме как попросить Турцию о помощи».

Глава ПНС Ливии подтвердил, что поставки бронетехники и БПЛА из Турции имеют большую важность для Триполи. Кроме того, источники в «Аль-Арабии» и «Аль-Хадате» заявили о том, что со стороны Анкары было направлено оружие в Мисурату с целью подготовки к передаче бригадам боевиков в Триполи.

Кроме того, по сообщениям некоторых источников, члены запрещенной в РФ террористической организации «Братья-мусульмане»1 отправились из Ливии в Турцию, чтобы встретиться с официальными лицами.

Ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) сообщало о том, что «Братья-мусульмане» уже призывали главу так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файеза Сарраджа попросить Турцию о размещении военной базы в Ливии. Лидер «Братьев-мусульман» и «Партии справедливости и строительства» Абд ар-Раззака аль-Аради опирался на слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который заявлял, что согласен разместить турецкий военный контингент в Ливии, если руководство ПНС попросит об этом.

Напомним, против Ливии все еще действует оружейное эмбарго ООН. Тем не менее, арабские СМИ регулярно публикуют новые подтверждения того, что Анкара в обход санкций морем и воздухом поставляет в Триполи оружие и боеприпасы. Более подробную информацию об обеспечении террористов в Триполи оружием со стороны Турции читайте в расследовании ФАН.

1 Организация запрещена на территории РФ.