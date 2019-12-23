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Хонда может перейти в «Рубин»

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Хонда может перейти в «Рубин»

Москва, 23 декабря. Бывший полузащитник ЦСКА Кейсуке Хонда может вернуться в российский чемпионат. Об этом стало известно Федеральному агентству новостей.

По словам источника, японец может продолжить карьеру в «Рубине». Сообщается, что футболист может подписать контракт до конца текущего сезона с возможностью продления еще на сезон.

В настоящий момент Хонда находится в статусе свободного агента. Последним клубом 33-летнего полузащитника был «Витесс», куда он пришел по приглашению экс-наставника команды Леонида Слуцкого. В настоящий момент российский специалист возглавил «Рубин», а спортивным директором клуба стал его бывший помощник по голландскому клубу Олег Яровинский. Кроме того, Хонда выступал за ЦСКА, когда командой руководил Слуцкий.

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