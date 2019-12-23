Бегавшую по Красноярску голую женщину с младенцем поймала полиция

Красноярск, 23 декабря. Обнаженная девушка с младенцем на руках бегала по улицам Красноярска. Странную даму задержали правоохранители и передали врачам. Об этом сообщили в пресс-службе городской полиции.

Отмечается, что мотивы опасного зимнего марафона с маленьким ребенком на руках остались неизвестными. После госпитализации младенца передали отцу.

Инцидент произошел в микрорайоне Взлетка. Очевидцы происшествия заявили, что девушка сначала бегала в одеяле, но в какой-то момент избавилась от него.

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