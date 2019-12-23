Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Бегавшую по Красноярску голую женщину с младенцем поймала полиция

31
0 Оставить комментарий

Бегавшую по Красноярску голую женщину с младенцем поймала полиция

Красноярск, 23 декабря. Обнаженная девушка с младенцем на руках бегала по улицам Красноярска. Странную даму задержали правоохранители и передали врачам. Об этом сообщили в пресс-службе городской полиции.

Отмечается, что мотивы опасного зимнего марафона с маленьким ребенком на руках остались неизвестными. После госпитализации младенца передали отцу.

Инцидент произошел в микрорайоне Взлетка. Очевидцы происшествия заявили, что девушка сначала бегала в одеяле, но в какой-то момент избавилась от него.

Ранее ФАН сообщал, что в Санкт-Петербурге участковый предотвратил трагедию, в результате которой мог пострадать ребенок. Обезумевшая мать пыталась выбросить своего ребенка из окна квартиры по улице Карачаевская в Петербурге

© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров