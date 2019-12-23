Apple пообещала хакерам $1 млн за взлом iPhone

Пало-Альто, 23 декабря. Американская корпорация Apple предложила хакерам взломать iPhone, Apple Watch, iCloud и другие устройства. В награду они предложили миллион долларов.

Бывший сотрудник компании Даниель Депп считает, что это очередная «полировка продукта» для поиска уязвимостей в безопасности. По его словам, у корпорации много конкурентов, поэтому они хотят «убить сразу двух зайцев»: «залатать дыры» и дать возможность хакерам заработать.

Эксперт уверен, что iCloud невозможно взломать. Но он не исключил, что в физических устройствах есть лазейки.

Таким гигантам, как Apple, не всегда удается распознать проблемы с техникой собственными силами. Поэтому они занимаются своеобразным аутсорсом.

Сейчас коллектив компании очень большой, за работой сотрудников следить не получается. Вот и сторонние тестеры — это всего лишь попытка проверить на прочность готовые продукты.

«Хакеры, по сути, — те же программисты, что и работники компаний. Просто не такие холеные и расслабленные», — сказал Депп, его слова приводит телеканал «360».

Это не первый случай, когда IT-гигант предлагает большие деньги за поиск уязвимостей. Ранее российский разработчик Павел Дуров предложил протестировать мессенджер Telegram.

Он пообещал 200 тысяч долларов тому, кто взломает приложение. По словам Деппа, никто не смог найти лазейку в Telegram. При этом он считает, что другой популярный мессенджер Whatsapp взломали бы очень легко.