МВД Украины сообщило о новых уликах по делу об убийстве Шеремета

Киев, 23 декабря. Остатки вещества, которое использовали при подрыве автомобиля журналиста Павла Шеремета, обнаружили в мине, изъятой во время обысков у подозреваемого по делу Андрея Антоненко. Соответствующее заявление сделала пресс-служба министерства внутренних дел Украины.

В сообщении МВД, опубликованном в социальной сети Facebook, говорится, что в «подрыве автомобиля Павла Шеремета использовалось аналогичное вещество, остатки которого нашли в изъятой у Андрея Антоненко мине».

«Такой вывод сделали следователи, получив результаты взрывотехнической экспертизы», — подчеркивает представитель украинского ведомства.

В сообщении подчеркивается, что вещество является выхолощенной боевой противопехотной осколочной миной направленного действия МОН-50, которую изготовили промышленным способом. Специалисты нашли в корпусе мины остатки взрывчатого вещества на основе гексогена, использованного в качестве основы «самодельных взрывных устройств, с помощью которых совершили покушение на убийство косовского предпринимателя и взорвали авто журналиста Павла Шеремета».

«Сейчас подозреваемый отказался объяснять происхождение и цель хранения изъятого предмета… Кроме того, задержанный отказывается от проведения следственных экспериментов и дачи показаний», — отмечается в сообщении.

Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что видеозаписи с четырех камер наблюдения исчезли из дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве, машину, в салоне которой он находился, подорвали. Аваков ранее проинформировал, что подозреваемые по делу об убийстве Шеремета задержаны. Фигурантами расследования стали музыкант, автор неофициального «гимна» украинских силовиков Андрей Антоненко, врач-волонтер Юлия Кузьменко, Инна и Владислав Грищенко.