Вашингтон, 23 декабря. Конгресс США опубликовал исправленный законопроект DASKA, который предполагает введение новых антироссийских санкций.

Ограничительные меры связаны с якобы имевшим место «вмешательством» России во внутренние дела США и с «агрессией против Украины». Первоначально планировалось, что санкции будут приняты автоматически после подписания президентом, однако после внесенных поправок порядок их введения изменился.

Теперь предполагается, что ограничения вступят в силу только в том случае, если разведка США и Госдепартамент подтвердят факт «вмешательства» и «агрессии». В первом случае это должно быть сделано в течение 90 дней со дня подписания законопроекта, во втором — в течение 45 дней. Снятие санкций произойдет, если спецслужбы и Госдеп не найдут доказательств вины России по вменяемым ей нарушениям, сообщает телеканал 360.

Отметим, что один из авторов законопроекта сенатор Линдси Грэм уже охарактеризовал новые санкции как «адские», имея в виду их суровость. Они затрагивают российские компании, которые реализуют СПГ-проекты за рубежом, банки, судостроительные компании, поддерживающие «вмешательство в демократические процессы», а также российский госдолг.

Примечательно, что вопрос о «вмешательстве» России в американские выборы был закрыт еще в апреле, когда бывший спецпрокурор Роберт Мюллер опубликовал доклад по «российскому делу». Расследование, которое продолжалось почти два года и стоило американским налогоплательщикам 30 млн долларов закончилось ничем. Чиновник был вынужден признать, что никакого «сговора» между президентом США Дональдом Трампом и Россией не было.

Что же касается Украины, то российские власти неоднократно заявляли, что Москва не имеет отношения к внутриукраинскому кризису. При этом президент РФ Владимир Путин, выступая на пресс-конференции, обратил внимание на то, что в Донбассе присутствуют наемники из самых разных стран, которые воюют на разных сторонах конфликта.