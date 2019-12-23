Контактная группа согласовала обмен удерживаемыми лицами между Киевом и Донбассом

Минск, 23 декабря. Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины во время видеоконференции согласовала условия освобождения и обмена удерживаемыми лицами между Киевом и республиками Донбасса до конца года. Об этом сообщил полномочный представитель России Борис Грызлов.

Он отметил, что по итогу обсуждений были достигнуты конкретные результаты.

«Представителям Киева, Донецка и Луганска при участии посредников — России и ОБСЕ — удалось согласовать необходимые условия для проведения освобождения и обмена удерживаемых лиц до конца года», — цитирует слова Бориса Грызлова ТАСС.

Полномочный представитель России напомнил, что этот вопрос обсуждали в Минске 18 декабря, однако тогда достичь соглашения не удалось. Грызлов указал, что на тот момент Киев не смог дать гарантии освобождения удерживаемых лиц, и посредники в лице России и ОБСЕ решили предоставить сторонам еще одну возможность договориться, чтобы обмен мог состояться в ближайшее время.

«Было важно, чтобы представители Киева и Донбасса еще раз попробовали достичь соглашения», — подчеркнул Грызлов.

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году. Донбасс не согласился с новым руководством страны, которое пришло к власти в результате госпереворота. В ответ на это ВСУ начали так называемую АТО, позднее переименованную в Операцию объединенных сил, против ДНР и ЛНР.