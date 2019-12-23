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Стриптизерши развлекали сотрудников Нацбанка Украины на новогоднем корпоративе

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Стриптизерши развлекали сотрудников Нацбанка Украины на новогоднем корпортативе

Киев, 23 декабря. Полуобнаженные танцовщицы «разогревали» сотрудников Национального банка Украины во время корпоратива, празднование которого происходило в стенах НБУ. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины от партии «Слуга народа» Александр Дубинский.

Депутат опубликовал видеоролик, на кадрах которого запечатлены девушки, танцующие на перилах операционного зала в здании НБУ. По словам Дубинского, полуобнаженные стриптизерши разогревали сотрудников НБУ во время новогоднего корпоратива.

«Деградация Нацбанка достигла новой вершины. Это корпоративное празднование Нового года в НБУ», — написал Дубинский в своем Telegram-канале.

Позднее в НБУ заявили, что никаких стриптизерш в НБУ не было. В ведомстве заявили, что коллектив НБУ отметил наступающий Новый год непродолжительным фуршетом с шампанским и маленьким концертом, в ходе которого выступили два артиста.

Ранее украинцы раскритиковали новогодний корпоратив партии «Слуга народа». На корпоративе присутствовали президент Украины Владимир Зеленский, глава офиса президента Андрей Богдан, а также первый помощник главы государства Сергей Шефир и некоторые члены украинского правительства. Украинских политиков развлекали телеведущая Екатерина Осадчая и певица Тина Кароль. Специально для «слуг народа» артисты «Квартала 95» записали видеообращение. Украинские пользователи Сети раскритиковали руководство страны, назвав мероприятие «пиром во время чумы».

 

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