Киев отреагировал на запуск поездов по Крымскому мосту

Москва, 23 декабря. Так называемое представительство президента Украины в Крыму отреагировало на открытие железнодорожного движения по Крымскому мосту.

В представительстве считают, что запуск железнодорожного движения между Россией и Крымом является «противоправным», а также «нарушает государственный суверенитет» Украины.

«Любой въезд или выезд (в Крым — Прим. ФАН) должен происходить только по согласованию с украинской стороной и через КПВВ на административной границе», — говорится в заявлении представительства.

Кроме того, украинская сторона осудила визит президента России Владимира Путина в Крым.

Напомним, 23 декабря Владимир Путин принял участие в церемонии запуска железнодорожного движения по Крымскому мосту. Глава государства проехал по Крымскому мосту в кабине машиниста поезда, а также пообщался с рабочими-мостовиками.

Первый пассажирский поезд отправился из Санкт-Петербурга в Крым 23 декабря. Также четыре двухэтажных состава будут курсировать между Москвой и Симферополем. Их старт запланирован на 24 декабря.

Напомним, Крым вернулся в состав Российской Федерации по итогам референдума, состоявшегося в марте 2014 года. В ходе голосования большая часть жителей полуострова поддержали воссоединение Крыма с Россией. Позднее президент РФ Владимир Путин неоднократно отмечал, что референдум о статусе Крыма соответствовал всем нормам международного права, так как аналогичные голосования проходили и в других странах. При этом глава государства подчеркнул, что вопрос Крыма «закрыт окончательно».