МИД РФ предлагает США обсудить судьбу Бута и Ярошенко в ответ на сообщение об Уилане

Москва, 23 декабря. Внешнеполитическое ведомство России предлагает Вашингтону обсудить положение россиян Виктора Бута и Константина Ярошенко, находящихся в заключении в Соединенных Штатах, в ответ на сообщение посольства США о посещении Пола Уилана. Об этом говорится на странице российского внешнеполитического ведомства в Twitter.

Отмечается, что Виктор Бут провел в американской тюрьме уже более 4000 дней, а Константин Ярошенко — свыше 3000 дней.

«Оба россиянина не совершили ничего противозаконного. А Уилан был пойман с поличным. Обсудим это?», — говорится в сообщении МИД РФ.

Ранее заместитель посла США в России Барт Горман вместе с дипломатами Великобритании, Ирландии и Канады, выразил намерение посетить Уилана в «Лефортово». Они хотят передать еду и поздравления с Рождеством от семьи и дипкорпуса.

Напомним, что Уилан был задержан сотрудниками ФСБ в Москве во время шпионской акции, ему грозит от 10 до 20 лет колонии. Отмечается, что у него есть гражданство США, Канады, Ирландии и Великобритании. Возможный шпион числится руководителем службы безопасности крупной американской компании BorgWarner, которая производит комплектующие для автомобилей. Отмечается, что он регулярно приезжает в Россию с 2007 года.

Ранее в МИД РФ заявили, что обвиняемый в шпионаже Пол Уилан изображает из себя больного и занимается симуляцией с целью создать вокруг себя искусственную шумиху.